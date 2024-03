Über Notruf verständigte ein Zeuge am Sonntagabend gegen 23 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Personen beobachtet hatte, die sich auf einem Firmenparkplatz in der Alfred-Nobel-Straße an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die mutmaßlichen Diebe nicht mehr vor Ort.

Zwei vorläufige Festnahmen

Zeugenaussagen zufolge, ergriffen die Männer mit einem weißen Fahrzeug die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Rund eine Stunde später ging ein weiterer Anruf des Zeugen bei der Polizei ein, nachdem dieser das Fahrzeug im Hof einer Firma erneut entdeckt hatte.

Das Fahrzeug wies einen Unfallschaden auf; Kennzeichen waren nicht vorhanden. Beamte des Ellwanger Polizeireviers trafen vor Ort bei dem Fahrzeug zwei 21 und 23 Jahre alte Männer an. Die beiden wurden vorläufig festgenommen, nachdem die Ermittlungen ergeben hatten, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war. In Göppingen war es bereits als entwendet gemeldet worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.