Am 31. Juli ist Pfarrer Rudolf Kling nach schwerer Krankheit in Ellwangen, wo er seinen Ruhestand verbrachte, im 87. Lebensjahr verstorben.

Geboren ist er am 25.März 1936 in Beersbach bei Pfahlheim, ging dort zur Schule, bis er ins Borromäum nach Ellwangen kam. Nach seinem Abitur studierte er in Tübingen Philosophie und Theologie und wurde am 2. April 1960 in Rottenburg von Bischof Carl Joseph Leiprecht zum Priester geweiht.

Kling war unter anderem in Ulm, Rottenburg und Laufen am Neckar tätig

Nach seiner Vikarszeit war er von 1963 bis 1979 Religionslehrer am Schubart-Gymnasium in Ulm. Von 1979 bis 1995 war er Pfarrer in Sankt Moritz in Rottenburg und von 1995 bis 2006 in Laufen am Neckar. 28 Jahre lang war er Sprecher der charismatischen Erneuerung in der Diözese Rottenburg.

Auch während seines Ruhestandes in Ellwangen war er ein eifriger Glaubensbote, der vielen Menschen eine lebendige Gottesbeziehung und neue Glaubensfreude vermittelte. Das Requiem für ihn findet am Samstag, 10 Uhr, in der Pfarrkirche in Pfahlheim statt. Anschließend ist die Beerdigung.