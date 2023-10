Peutinger-Gymnasium ist „Jugend-forscht-Schule des Jahres 2023“

Das Peutinger-Gymnasium (PG) trägt in diesem Schuljahr die Auszeichnung „Jugend-forscht-Schule des Jahres 2023“. In einer feierlichen Übergabezeremonie überreichte die Leiterin des Regionalwettbewerbs Ost-Württemberg, Sonja Fick, den Preis an Schulleiterin Stella Herden.

In ihrer Laudatio würdigte sie besonders das Engagement der Leiterin Anna Walter, die die Forscher-AG aufgebaut hat und seit nunmehr sieben Jahren leitet. Aus dieser AG heraus entstanden zahlreiche Projekte, die immer wieder Preise erhielten. Leider war die rührige Lehrerin krankheitsbedingt verhindert. Aber auch Rhea Unger wurde besonders erwähnt, wie sie als Mutter zweier Jungforscher ebenfalls mit von Anfang an die Forscher-AG am Peutinger-Gymnasium begleitete ‐ mittlerweile auch im Team mit Martin Kerschis.

Auch Schulleiterin Stella Herden freute sich über die Auszeichnung und die von Kreativität und Neugier geprägte Arbeit der AG, deren Ziel es immer auch gewesen sei, die Welt ein wenig zu verbessern. Dabei lobte sie besondere Projekte, die ihr im Gedächtnis geblieben sind, etwa zum Beispiel das Projekt von Marie Weber, die in Corona-Zeiten eine Klassenzimmer-Entlüftungsanlage konzipierte, die dann auch mithilfe der Hochschule Aalen in einem Klassenzimmer des PG umgesetzt wurde, oder den „Lärmfänger“ von Corvin und Merle Unger, der Schallwellen in elektrische Energie umwandeln kann.

Als kreativ-anregendes Geschenk überreichte Erika Lahnsteiner vom Explorhino-Schülerlabor Aalen das Spiel „Querdenken“ an die jungen Forscherinnen und Forscher, da Forschen sehr viel mit „gegen den Strich“ denken zu tun habe. Mit Freude blicken nun blicken alle nach vorn, auf den 29. Februar, wenn in einem Festakt diese Auszeichnung durch die Landesbildungsministerin Theresa Schopper noch einmal besonders gewürdigt werden soll.