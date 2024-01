Am Montag, 8. Januar, beginnt die bundesweite Protestwoche der Landwirte. Die Bauern demonstrieren gegen die von der Bundesregierung geplanten Streichungen der Agrardiesel-Subvention und der Kfz-Steuerbefreiung. Wie Hubert Kucher, Kreisvorsitzender des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim, bestätigt, werden sich auch zahlreiche Landwirte aus der Region an der Aktion beteiligen. Von extremen Maßnahmen wie der Blockade der A7 will man laut Kucher allerdings absehen.

Dennoch sollen am Montag Traktoren auf den Straßen unterwegs sein, um den Verkehr in Richtung der Städte Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd zu verlangsamen. Eine riesige Resonanz erwartet Kucher zudem zur traditionellen Bauernkundgebung in der Ellwanger Stadthalle am Mittwoch, 10. Januar, im Rahmen des Kalten Markts. Die Stadt werde an diesem Tag stillstehen, so der Kreisvorsitzende.

In anderen Teilen der Bundesrepublik haben Landwirte bereits angekündigt, am 8. Januar Ab- und Zufahrten zu Autobahnen blockieren zu wollen. Solche Methoden seien mit ihm nicht machbar, betont Hubert Kucher. Man wolle schließlich nicht den gesamten Kreis lahmlegen. Wenn es doch eine Blockade geben sollte, geschehe dies nicht auf Initiative des Bauernverbands, sondern in Eigenregie.

Verkehr soll verlangsamt werden

Dennoch wird an diesem Tag sicherlich so mancher Arbeitnehmer zu spät zur Arbeit erscheinen, denn die Landwirte werden hauptsächlich auf den Bundesstraßen, der B29 und der B290, auf Schlepperfahrt gehen. „Wir werden das Land in die Städte bringen, um dort unsere Forderungen kundzutun“, sagt Kucher, der bestätigt, dass sich zudem Unternehmen aus der Transportbranche dem Protest anschließen wollen. Geplant ist laut Kucher, die Städte nicht nur an-, sondern durch sie hindurchzufahren. Nur in Ellwangen wolle man wegen des Kalten Markts darauf verzichten und über die Westtangente weiter Richtung Crailsheim ziehen.

Grundsätzlich kann sich nach Aussage des Kreisvorsitzenden jeder dem Protest am Montag anschließen, der sich mit den Landwirten solidarisieren will. Dasselbe gilt auch für die geplante Sternfahrt nach Heidenheim am Donnerstag, 11. Januar. Hier ist eine Kundgebung geplant.

Riesige Beteiligung bei Bauernkundgebung

Einen Tag früher findet bereits die Bauernkundgebung in Ellwangen statt. Kucher rechnet mit einer riesigen Beteiligung seitens der Landwirte. Mindestens die Haller Straße werde an diesem Tag dicht sein, sagt er. „Es ist besser, wir denken größer, als wenn wir überrascht werden.“ Man sei aber diesbezüglich in Kontakt mit Polizei und Stadtverwaltung.

Neben Grußworten von Oberbürgermeister Michael Dambacher, Landrat Joachim Bläse und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zu den Bauern sprechen. Trotz aller Kritik an den Plänen der Bundesregierung ist es Kucher wichtig, dass die Kundgebung in geordneten Bahnen verläuft. Man wolle zwar hart in der Sache, aber dennoch ein guter Gastgeber sein. „Ich erwarte von jedem einen respektvollen Umgang.“

Nach der eigentlichen Bauernkundgebung in der Stadthalle ist eine weitere Kundgebung im Außenbereich geplant, die aber nicht durch den Bauernverband initiiert wurde. Auch hier hofft Kucher auf ein friedliches Miteinander. Es sei wichtig, dass niemand beleidigt werde oder es gar zu Übergriffen oder Sachbeschädigungen komme. Auch Krankenwagen müssten im Notfall vorbeifahren können. Sorge habe er dennoch, dass sich rechte Gruppierungen die Veranstaltung für ihre eigenen Zwecke zunutze machen könnten. In der Stadthalle bestimme er, wer reden dürfe, draußen könne er das nicht beeinflussen, betont der Kreisvorsitzende.