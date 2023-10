Oratorienchor Ellwangen führt Werke französischer Romantik auf

Vor einem großen und über anderthalb Stunden gebannt lauschenden Auditorium in der evangelischen Stadtkirche ist dem Oratorienchor Ellwangen am Samstagabend unter dem übergeordneten Leitgedanken „in paradisum“ eine weitere berührende Aufführung gelungen. Nach englischer Chor- und Orgelmusik im Februar standen nun unter dem Titel „Lumière éternelle“, Ewiges Licht, Werke französischer Romantik im Mittelpunkt. Mit dem von seiner Leiterin Mirjam Scheider hervorragend einstudierten Chor musizierte das Stuttgarter Ensemble musica viva. Gesangssolisten waren Sopranistin Tabea Schmidt und Bariton Daniel Raschinksy, beide stets gerne gehörte Gäste in Ellwangen, sowie Tenor Rudolf Fleischmann. An der Harfe glänzte die französische Musikerin Emilie Jaulmes. An der Orgel faszinierte Kirchenmusiker Stefan Göttelmann mit subtil differenziertem und klangmalerisch intensivem Vortrag.

Zu Beginn beeindruckten die 1880 uraufgeführte „Elegie“ für Orgel und Cello und die Motette „Tu es Petrus“ von Gabriel Fauré, einem Komponisten bevorzugt leiser Töne und Erneuerer französischer Kammermusik. Fauré war ein Zeitgenosse von Claude Debussy, und obwohl Fauré 17 Jahre älter war, gehören beide zu jener Zeit, die als Fin de Siècle oder Belle Epoque weniger einen künstlerischen Stil, denn das besondere melancholische Lebensgefühl der beiden letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts bezeichnet. Mit Debussys „Zwei Tänze für Harfe“, der eine sakral-maßvoll und ein wenig gestelzt, der andere profan-weltlich im anmutigen Walzerrhythmus, beide träumerisch und vom Komponisten „mit der „größten Gelassenheit“ niedergeschrieben, brillierte zu Streicherklängen die in Grenoble geborene Harfenistin Emilie Jaulmes.

Mit Stefan Göttelmann brachte ein Meister an der Orgel „Clair de lune“ zu Gehör, den dritten und berühmtesten Satz aus Debussys hinreißender „Suite Bergamasque“, dem Paul Verlaines Gedicht „Mondschein“ zugrunde liegt. Und tatsächlich glaubte man sich in einem nächtlichen Park im Mondschein, umgeben vom Rauschen der Wasserfontänen und lieblich schluchzenden Melodien, die schmerzlich von einer Liebe in Moll singen.

Nicht minder bewegend wurden Chor, Orgel und Vokalsolisten mit César Francks geistlichem Lied „Dextera Domini“, einer Vertonung des Psalms 118, zu einer harmonischen Einheit bis zum final gehauchten und doch kraftvollen „Alleluja.“ Tenor Rudolf Fleischmann, silbern glitzernde Harfenklänge, Cello und Orgel ließen mit Francks Hymnus „Panis angelicus“, Engelsbrot, die Kirche leuchten.

Liedkunst in ihrer innigsten Form brachten die Sängerinnen und Sänger des Chors, Harfe und Orchester mit Gabriel Faurés „Cantique de Jean Racine“ in französischer Sprache zu Gehör. Textgrundlage ist Jean Racines Nachdichtung eines liturgischen Gesangs des vierten Jahrhunderts nach Christus. Mit Faurés Requiem in der Version von 1893 und der Bearbeitung des Briten John Rutter schloss sich der Kreis. Diese Totenmesse ist nicht von Dramatik, auswegloser Todesahnung und der Wucht des „Dies irae“, dem Tag des Zorns, durchzogen. Vielmehr tut sie Ohren, Seele und Gemüt wohl in ihrer wehmütigen Sanftheit mit der Botschaft immerwährenden Lichts in dunkler Zeit.

Das Publikum dankte mit minutenlangem Beifall für die großartige Aufführung und einen feinsinnigen Konzertabend, der über den Tag hinaus zum Nachdenken anregt. Solche Musik auf so hohem Niveau dargeboten, spendet Trost und ist Ausdruck einer Hoffnung, die uns gerade in diesen Tagen kriegerischer Auseinandersetzungen immer wieder abhanden zu kommen droht und die doch nicht erlöschen darf.