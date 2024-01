Die Begleitumstände des Überfalls auf eine junge Frau, der sich am Mittag des 14. Juni 2023 in Rot am See ereignete, lassen schaudern. Als die 38-Jährige nichtsahnend nach Hause kam, zerrte ihr 29-jähriger Nachbar sie in seine Wohnung und verletzte sie mit einem Messer schwer. 13 Stiche trafen in Lunge, Schulterblätter und Bauch. Auch ein Baseballschläger sollte zum Einsatz kommen.

Mit Gewaltfantasien und pornografischen Videos soll sich der Angreifer in Stimmung gebracht haben

Als der brutale Angreifer merkte, dass sexuelle Handlungen mit der Schwerverletzten nicht mehr möglich waren, ließ er von ihr ab und wählte den Notruf.

In Stimmung gebracht hatte er sich mit sadomasochistischen Gewaltfantasien und pornografischen Videos. Jetzt muss sich der in Untersuchungshaft sitzende 29-Jährige wegen versuchten Mordes vor der Schwurgerichtskammer am Ellwanger Landgericht verantworten.

„Ich dachte, ich sterbe.“ Aussage der 38-Jährigen vor dem Ellwanger Landgericht

Die Kammer spielte den aufgezeichneten Notruf zum Teil ab. „Ich habe versucht, meine Nachbarin umzubringen“, ist die Stimme des Angeklagten zu hören. Im Hintergrund hört man Hilferufe und lautes Weinen. „Ich dachte, ich sterbe“, sagt das Opfer aus. Immer wieder bricht die 38-Jährige während ihrer Vernehmung in Tränen aus. Als der Angreifer von ihr abließ, griff sie nach dem Baseballschläger und hielt ihn krampfhaft fest.

Hände mussten nach der Tat mehrfach operiert werden

Wie sie der Kammer darlegte, mussten ihre durch Abwehrverletzungen stark in Mitleidenschaft gezogenen Hände mehrfach operiert werden. Bis heute sei sie weder physisch noch psychisch in der Lage, zu arbeiten. Misstrauisch sei die früher so lebensfrohe Frau geworden: „Sie ist ein kaputter Mensch“, benennt eine Freundin die Qualen des Opfers. Ermutigt habe sie den 29-Jährigen nie, seine Annäherungsversuche vielmehr als aufdringlich und respektlos empfunden und das auch deutlich gemacht.

Empathielos und emotionsarm wird der Angeklagte vom psychiatrischen Gutachter bezeichnet

Wie der Adoptivvater des Angeklagten, schildert auch der psychiatrische Gutachter den Angeklagten als merkwürdig empathielos und emotionsarm. Sexuelle Kontakte habe der junge Mann mit Prostituierten gesucht, an sozialen Kontakten sei er nicht interessiert gewesen.

Obwohl sich Verlusterlebnisse in der Kindheit traumatisch ausgewirkt hätten und der Angeklagte Züge einer narzisstischen Persönlichkeit habe, könne man nicht von verminderter Schuldfähigkeit sprechen. Damit entfalle auch die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung.

Am nächsten Prozesstag hat der Rechtsmediziner das Wort. Möglicherweise gibt es dann auch bereits ein Urteil.