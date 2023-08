OK.go übernimmt den Linienverkehr von Omnibus Kolb

Zum 1. September — zum fünfjährigen Firmenjubiläum — übernimmt die OK.go MobilitätsAG den Linienverkehr der Firma Kolb in Lindach.

Da die Linien des traditionsreichen Unternehmens Kolb Omnibusverkehr GmbH, mit Sitz in Lindach, die Linien der OK.go MobilitätsAG optimal ergänzen und deren Verkehr abrunden, hat Reiner Maria Scheiger, Vorstand bei OK.go, gerne zugesagt, als Inhaber Hermann Kolb kurzfristig einen Nachfolger für seinen Linienverkehr suchte. Einvernehmlich mit dem Landratsamt wurde eine gute und schnelle Lösung für die Übernahme von Fahrpersonal und Fahrzeugen im Interesse der Fahrgäste gefunden. Das teilt die OK.go MobilitätsAG mit.

OK.go wird somit zum 1. September die Fahrzeuge und einen Teil des Fahrpersonals übernehmen. Betroffen davon sind die Linie 62 von Schwäbisch Gmünd nach Ruppertshofen und die Linie 63 von Schwäbisch Gmünd nach Gschwend. Für die Kolb–Fahrgäste ändert sich durch die Übernahme nichts.

Das Busunternehmen mit Sitz im Ostalbkreis ist künftig mit rund 80 Fahrzeugen und 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Linien– und Reiseverkehr unterwegs. OK.go wurde vor genau fünf Jahren von den früheren Busunternehmen Omnibus MACK in Ellwangen, Omnibus Jakob in Göggingen und Heubach und Omnibus Schuster in Durlangen gegründet und hat sich seitdem im Ostalbkreis und darüber hinaus als zuverlässiger Partner im ÖPNV und als renommiertes Reiseunternehmen etabliert.

„Wir sind froh, dass wir diesen Schritt vor fünf Jahren gewagt haben“, sind sich die Standortleiter Dominik Jakob, Luis Jakob und Jutta Scheiger einig. „Gemeinsam sind wir in der Lage auch kurzfristig auf die aktuelle Marktsituation zu reagieren. Außerdem konnten wir unser Know–How im Linien– und Reiseverkehr bündeln und die vielfältigen Aufgaben teilen. Auch unser Personal ist in den fünf Jahren gut zusammengewachsen und schätzt die Vorteile des größeren Unternehmens.“

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage okgo-ag.de, beim Verkehrsverbund Ostalbmobil oder bei OK.go unter der Rufnummer 07961/91300.