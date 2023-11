Kurz auf das Smartphone oder auf die Uhr geschaut, mit den Gedanken abgeschweift oder durch eine Kleinigkeit abgelenkt worden ‐ jemandem richtig zuzuhören, ist oftmals gar nicht so einfach. Manchmal fehlt die Zeit, manchmal fehlt der richtige Ansprechpartner, manchmal ist das Thema zu persönlich oder zu unangenehm, um es mit jemandem aus der Familie oder dem Freundeskreis zu besprechen.

Für solche Fälle hat das Caritaszentrum Ellwangen vor zehn Jahren die „Orte des Zuhörens“ gegründet. Vorurteilsfrei, anonym und überkonfessionell soll Menschen damit die Möglichkeit geboten werden, sich im Gespräch mit Ehrenamtlichen einer emotionalen Last entledigen zu können.

Drei dieser Zuhörerinnen sind Annemarie Utz, Wenqin Hahn und Margot Wagner

Eine dieser ehrenamtlichen Zuhörerinnen ist Annemarie Utz aus Rosenberg. Nachdem ihr Mann vor einigen Jahren gestorben war, hatte die heute 71-Jährige nach einer neuen, sinnstiftenden Aufgabe gesucht, die sie mit anderen Leuten zusammenbringt ‐ und in den „Orten des Zuhörens“ gefunden. „Ich bin sehr froh, dass ich das machen darf. Ich habe schon vor meiner Rente, bei meinem Job im Krankenhaus, immer gerne mit Menschen gearbeitet“, sagt die Rosenbergerin in diesem Zusammenhang.

Zu den Sprechzeiten ‐ immer mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr ‐ trifft sich Utz mit einem oder einer weiteren Ehrenamtlichen in den Räumen des Caritas-Zentrums Ellwangen. Dann heißt es warten, denn für das Angebot ist keine vorherige Anmeldung erforderlich.

Gute Gespräche entstehen auch im Tandem

An manchen Nachmittagen erhält das jeweilige Tandem deshalb auch keinen Besuch, für die Rosenbergerin sind die Treffen mit ihren ehrenamtlichen Gesprächspartnern aber selbst dann nie umsonst: „Wir haben dann auch zu zweit schöne Gespräche, das gibt mir auch persönlich immer unheimlich viel, mich da mit den anderen auszutauschen.“

Wenn wir schöne Dinge teilen, macht das glücklich. Wenn wir traurige Dinge teilen, wird das Leid halbiert. Chinesisches Sprichwort

Stellt sich doch Besuch ein, ist Fingerspitzengefühl, aufrichtiges Interesse und das richtige Maß an Mitgefühl gefragt. Denn den Ehrenamtlichen werden bei den „Orten des Zuhören“ sowohl erfreuliche als auch sehr traurige Themen zugetragen, die von Trauer über Krankheit bis zu finanziellen Notlagen reichen können ‐ eben alle Lebensbereiche, in denen sich Menschen potenziell mitteilen möchten. „In China gibt es ein altes Sprichwort: Wenn wir schöne Dinge teilen, macht das glücklich. Wenn wir traurige Dinge teilen, wird das Leid halbiert“, erklärt Wenqin Hahn, eine Zuhörerin der ersten Stunde.

Die 63-Jährige hat in Deutschland neben ihrer Arbeit als Dolmetscherin auch für die Post gearbeitet. „Beim Austragen ist mir immer wieder aufgefallen, wie einsam insbesondere viele ältere Leute leben, wie viele Menschen niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können“, so Hahn.

Über die Ellwanger Stadtinfo ist sie dann auf das Angebot der Caritas aufmerksam geworden und hat daraufhin der Organisation ihre Unterstützung angeboten. Startschwierigkeiten oder Redehemmnisse gebe es aus ihrer Erfahrung bei den Gesprächen selten. „In der Regel fangen die Leute einfach von selbst an zu reden, das Thema drückt ihnen ja meistens dann schon länger auf dem Herzen, bevor sie zu uns kommen“, so Hahn und auch Utz bestätigt: „Manchmal reicht ein kleines Stichwort von uns und dann geht es schon los.“

Es gehe dabei in erster Linie nicht darum, den Besuchern konkrete Tipps oder Ratschläge zu geben. Auch soll es weder einen Beichtcharakter noch einen therapeutischen Anspruch haben, sondern ausschließlich dazu beitragen, dass es den Besuchern nach ihrem Gespräch ein bisschen besser geht und sie möglicherweise im Austausch eine neue Sichtweise auf ihr Problem entwickeln konnten.

Intensive Nutzung von Social Media macht richtiges Zuhören umso wichtiger

Aus Sicht von Zuhörerin Margot Wagner könnten solche Angebote in Zukunft noch an Bedeutung zunehmen: „Wenn ich Schüler sehe, die im Bus und auf dem Nachhauseweg nur noch mit ihrem Handy beschäftigt sind, denke ich mir oft: Die nehmen sich gar nicht mehr wahr und hören sich auch gar nicht zu, weil sie so in ihrer Social Media-Blase gefangen sind.“

Die intensive digitale Vernetzung könnte aber dazu führen, dass die jungen Menschen sich im wahren Leben immer weiter voneinander entfernen ‐ und so sukzessive in die Einsamkeit abrutschen, so Wagner.

Man muss den Menschen, der vor einem sitzt, wichtig und ernst nehmen, offen sein für seine Probleme. Margot Wagner, Ehrenamtliche bei der Caritas

Die 70-Jährige hat die „Orte des Zuhörens“ vor zehn Jahren mit aufgebaut. Bei ihrer langjährigen Arbeit für die Caritas habe sie vor allem eines gelernt, wie sie im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ verrät: Richtig Zuhören will gelernt sein. „Man muss den Menschen, der vor einem sitzt, wichtig und ernst nehmen, offen sein für seine Probleme“, sagt Wagner dazu. „Man lebt die Emotionen mit, aber man muss immer den Blick von außen wahren, um den Leuten helfen zu können.“