ODRler unterstützen Soziales mit 10.500 Euro

Der Aalener DRK–GlücksExpress, die Küche der Barmherzigkeit und die Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis sowie die Tafelläden in Ellwangen, Aalen und Bopfingen wurden mit Spenden von insgesamt 10.500 Euro bedacht. Diese hatten der Betriebsratsvorsitzende der EnBW ODR, Thorsten Häußer, und die Betriebsratsvorsitzende der NetCom BW, Andrea Weber, bei ihrem Besuch im Aalener Landratsamt im Gepäck.

Die Spenden der seit 20 Jahren laufenden, vom ODR–Betriebsrat initiierten Spendenaktion „Sehen und helfen“ fließen jährlich in rund 25 soziale Projekte und Einrichtungen in der Region. Um schwerstkranken Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen und sie beispielsweise begleitet von Angehörigen an ihre Lieblingsorte oder zu besonderen Veranstaltungen zu fahren, gibt es den GlücksExpress des DRK–Kreisverbands Aalen. Die Spenden werden ausschließlich dafür verwendet, die Traumfahrt zu erfüllen. So auch die 1500 Euro aus „Sehen und helfen“.

1500 Euro gingen auch an die Gmünder Initiative „Küche der Barmherzigkeit“, die seit 29 Jahren wertvolle humanitäre Arbeit für bedürftige Menschen in der armenischen Hauptstadt Eriwan leistet. Kinder, Waisen, alte und kranke Menschen bekommen täglich eine kostenlose warme Mahlzeit. Diese werden überwiegend mit Spenden aus dem Ostalbkreis und Schwäbisch Gmünd finanziert.

Für ihre Arbeit, Menschen mit einer psychischen Erkrankung sowie deren Angehörige zu begleiten, zu beraten und zu betreuen, erhielt die Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis ebenfalls eine 1500 Euro–Spende. Mit Mehl und Nudeln im Wert von je 2000 Euro unterstützt die Aktion die Tafelläden in Ellwangen, Aalen und Bopfingen, die aufgrund der stetig steigenden Nachfrage dringend auf Spenden angewiesen sind.

Die jährliche Spendenaktion hat eine feste Tradition und ODR–Betriebsratsvorsitzender Thorsten Häußer freut sich sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht müde werden, soziale Einrichtungen in ihrem Versorgungsgebiet mit großzügigen Spenden zu unterstützen. Auf diese Weise kamen durch Geldspenden und das Spenden von Mehrarbeitsstunden von rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EnBW ODR und ihrer Tochtergesellschaft Netze ODR, der EnBW–Tochter NetCom BW sowie etlicher Pensionäre Ende des letzten Jahres rund 41.000 Euro zusammen. Dieses Geld kommt jetzt zahlreichen sozialen Einrichtungen zugute.