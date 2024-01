In Ellwangen herrscht Aufbruchstimmung. Davon ist Oberbürgermeister Michael Dambacher überzeugt. Trotz Krisen müsse man sich keine Sorgen um die Stadt machen, sagt er. Zwar fallen die Gewerbesteuereinnahmen längst nicht mehr so üppig aus wie in den Vorjahren, Sorgen bereiten dem Rathauschef allerdings eher andere Bereiche, die medizinische Versorgung in der Region zum Beispiel. Denn weiterhin ist offen, wie es mit der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik weitergeht. Dambacher hofft, dass am Zielbild, ein neuer Regionalversorger im Aalener Raum und zwei Basisversorger in Mutlangen und Ellwangen, festgehalten wird.

Das erste Mal seit Jahren seien die Gewerbesteuereinnahmen mit knapp 24 Millionen Euro unter Plan geblieben. Dambacher, geht davon aus, dass sich die Einnahmen in den kommenden Jahren zwischen 20 und 24 Millionen Euro einpendeln werden. Dass die Stadt mit weniger Geld gut auskommen wird, davon ist der OB überzeugt. Schon während der Bankenkrise 2008/2009 habe man in Ellwangen „die Hände nicht in den Schoß gelegt“, sondern investiert. Laut Dambacher ist der wirklich limitierende Faktor im wirtschaftlichen Bereich der anhaltende Fachkräftemangel. Die Frage sei, wo man die Mitarbeiter herbekomme, wo sie wohnen und wo ihre Kinder in den Kindergarten gehen könnten, so der Verwaltungschef. Für die Rahmenbedingungen sei die Stadt zuständig.

Zudem würden zahlreiche Unternehmen „händeringend“ nach Wohnungen und Bauplätzen für ihre Mitarbeiter suchen. Mit „Ellwangen Süd“ ist derzeit ein komplett neuer Stadtteil auf dem Konversionsgelände der früheren Reinhardt-Kaserne, auf dem sich aktuell noch die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) befindet, in Planung. Man habe nun eigens dafür eine Entwicklungsgesellschaft gegründet und werde die Projektsteuerung in diesem Jahr europaweit ausschreiben, sagt der OB. Kommendes Jahr wolle man mit der Erschließung und in den Folgejahren mit der Vermarktung starten. Ende 2024 will die Stadt das LEA-Areal aufkaufen.

Die Klinikstruktur auf der Ostalb ist laut OB eines der wichtigsten Themen in diesem Jahr. Für den Erhalt des Ellwanger Krankenhauses hatte sich 2023 das „Bündnis für eine starke Sankt-Anna-Virngrund-Klinik auch in Zukunft“ gegründet. Dieser Schritt sei der richtige gewesen, um der Raumschaft in der Krankenhausdebatte eine Stimme zu geben. Die Mission sei, auch weiterhin im östlichen Teil des Kreises das Bewusstsein dafür wach zu halten, was der Wegfall der Klinik bedeuten würde. Denn wenn das Krankenhaus verschwinde, falle auch die fachärztliche Versorgung in Ellwangen weg, ist sich Dambacher sicher. Deshalb müssten Basis- und Notfallversorgung erhalten bleiben.

Als Daueraufgabe sieht der OB auch den Bestand der hausärztlichen Versorgung. Vor rund einem Jahr hat die Stadt gemeinsam mit weiteren Kommunen und niedergelassenen Ärzten die Genossenschaft Virnmed gegründet. Derzeit besitze Ellwangen noch einen hausärztlichen Versorgungsgrad von 95 Prozent, in den kommenden Jahren werde dieser aber deutlich zurückgehen. Virnmed bietet Ärzten, die sich niederlassen wollen, wesentlich mehr Sicherheit, da sie als Angestellte und nicht als Selbstständige starten. Zudem übernimmt die Genossenschaft die Verwaltungstätigkeiten, damit sich die Mediziner ganz auf die Versorgung ihrer Patienten kümmern können. Trotzdem sei es weiterhin schwierig, neue Ärzte zu finden, das mache es schwer, vorausschauend zu planen, erläutert Dambacher.

In diesem Jahr möchte die Stadt den Radwegausbau weiter fortsetzen. Daher werde es noch gewisse Einschränkungen auf der B290, aber keine Vollsperrung mehr geben, beruhigt Dambacher. Und auch trotz aller Befürchtungen sei im vergangenen Jahr die Sanierung der Westtangente ohne großen Knall vonstatten gegangen. „Ellwangens wichtigste Verkehrsachse war ein komplettes halbes Jahr dicht. Ich habe es mir aber schlimmer vorgestellt, obwohl die Verkehrsbelastung für Schrezheim und Rotenbach schon immens war“, erinnert sich der OB.

Im Juni finden die Kommunalwahlen statt. Wie Dambacher betont, ist es für alle Parteien nicht ganz leicht, neue Kandidaten für das Ehrenamt und kommunale Gremien zu begeistern. Doch gerade jetzt sei die Zeit spannend, es gehe um Weichenstellungen, die sich lange auswirken würden. Umso mehr brauche es „kluge und besonnene Köpfe“ im Ellwanger Gemeinderat, auf den der OB besonders stolz ist. Es gehe immer an der Sache entlang. Man habe um viele Entscheidungen gerungen, diese dann letztendlich auch akzeptiert. „Wir haben gute Gremien. Ich würde mir wünschen, dass der kommunale Geist auch nach der Wahl bestehen bleibt“, so der Verwaltungschef.

Weitere Projekte, die nach Aussage Dambachers im Jahr 2024 vorangetrieben werden sollen, sind beispielsweise der Breitbandausbau, hierbei die Beseitigung der sogenannten „grauen Flecken“, und natürlich die Planung und Umsetzung der Landesgartenschau, die vom 24. April bis 4. Oktober 2026 stattfinden soll. Bei Letzterem spielt vor allem die Baupreisentwicklung eine große Rolle. Im Tiefbau seien die Preise normal, beim Hochbau könne man sich Sorgen machen, sagt der OB. Als Beispiel nennt er das neue Kultur- und Jugendzentrum und die Querung Bachgasse. Da seien noch große Unbekannte, man wisse noch nicht, wo man preislich landen werde. 2024 ist ein entscheidendes Jahr für die LGS. Alle Hochbaumaßnahmen müssten in diesem Jahr beginnen, so Dambacher.

2023 habe man mit der Energiekrise begonnen. Diesen Winter sei nur noch wenig die Rede davon, dass man Energie sparen müsse, resümiert der Verwaltungschef. Es sei schon interessant, zu sehen, wie Menschen das Negative verdrängen und sich wieder dem Schönen widmen würden. Dennoch nehme er im Umfeld eine „unzufriedene Stimmung“ wahr. „Viele wissen nicht wo es hingeht. Und gesellschaftspolitisch bewegen wir uns auf ein Spannungsfeld zu.“ In Ellwangen passiere viel, es werde viel gemacht. „Eine Umbruchphase steht bevor“, aber auch wenig planbare und vorausschauende Jahre, ist sich Dambacher sicher.