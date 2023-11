OB Dambacher zum Wirtschaftsstandort: „Wir haben unglaublich viel Potenzial“

Erstmals nach 2017 hat in Ellwangen wieder ein Unternehmergespräch stattgefunden, das auf breite Resonanz gestoßen ist. Einen Anteil daran hatte sicherlich auch der Veranstaltungsort: Der neue IT-Campus der Firmen Inneo und FNT im Industriegebiet Neunheim, der im vergangenen Juli im Beisein von Ministerpräsident Winfried Kretschmann eingeweiht wurde. Oberbürgermeister Michael Dambacher nutzte die Gelegenheit, den Besuchern, darunter Geschäftstreibende, Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter, die Stärken und Perspektiven des Wirtschaftsstandorts Ellwangen zu erläutern. „Wir haben unglaublich viel Potenzial“, sagte er. Organisiert wurde das Unternehmergespräch, wie gewohnt, durch den Verein Pro Ellwangen.

Inneo-Geschäftsführer Helmut Haas (links) im Gespräch mit Thomas Schneider vom Vorstand der Kliniken Ostalb. (Foto: FNT )

Im Vorfeld hatten Inneo und FNT Führungen durch den IT-Campus, der Standort beider Firmen ist, angeboten. Das Interesse war groß, sodass sich im Anschluss knapp 100 Gäste im Kantinenbereich zum Hauptteil des Abends einfanden. Schon vor der offiziellen Begrüßung herrschte bei Snacks und kühlen Getränken ein reger Austausch. Für ihn sei es das erste Gespräch, an dem er teilnehmen dürfe, sagte Dambacher und bedankte sich bei den beiden Unternehmenschefs Helmut Haas (Inneo Solutions GmbH) und Carsten Wreth (FNT GmbH), dass sie ihre Räumlichkeiten für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hatten.

FNT-Geschäftsführer Carsten Wreth stellt seine Firma vor. (Foto: FNT )

Zu Beginn präsentierte Dambacher den Status quo des Wirtschaftsstandorts Ellwangen. Stand September 2022 hatte die Stadt rund 25.800 Einwohner. Laut Dambacher steige die Zahl fortlaufend. Die Arbeitslosenquote beträgt Stand Oktober 1,9 Prozent. Das entspreche fast einer Vollbeschäftigung, so der OB weiter. Denn Steuern zu zahlen, sei etwas Gutes. Dadurch entstünden Infrastruktur und Möglichkeiten, die Raumschaft zu gestalten.

Corona sei insbesondere für das Hotel- und Gaststättengewerbe eine schwere Zeit gewesen. Doch laut Dambacher ist die Zahl der Übernachtungen mittlerweile gestiegen. Als positives Beispiel führte er den Campingplatz „Natur & City“ an, der sich auf dem Landesgartenschaugelände befindet. Den neuen Betreibern, Ralf Maihöfer und Wolfgang Lutz, sei es gelungen, die Anzahl an Übernachtungen innerhalb kürzester Zeit zu verdreifachen. Nach den groß angelegten Umbauarbeiten würden diese sicherlich noch einmal getoppt werden, zeigte sich der OB zuversichtlich.

OB Michael Dambacher stellte den Wirtschaftsstandort Ellwangen vor. (Foto: FNT )

Die Landesgartenschau 2026 sei eine „Jahrhundertchance“ für die Stadt, berichtete Dambacher weiter. Wenn man die Großveranstaltung als guten Werbeträger nutze, könne Ellwangen bekannter werden. So soll es laut dem OB für Betriebe einfacher werden, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. „Weil es hier einfach attraktiv ist.“

Auch die Innenstadt soll in den kommenden Jahren aufgewertet werden. Zu diesem Zweck hat sich die Stadt für das vom Bund geförderte Programm „Stadt.Neu.Erleben“ beworben und den Zuschlag bekommen. Die Förderung läuft bis 2025, für die Maßnahmen wird eine Million Euro ausgeschüttet. Derzeit werde eine Marke für die Innenstadt entwickelt. Zudem solle die Innenstadt als Wohnzimmer sowie Erlebnis- und Aufenthaltsraum neu kreiert werden, so Dambacher.

Auch Röhlingens Ortsvorsteher Walter Schlotter (rechts) kam zum Unternehmergespräch. (Foto: FNT )

Im Industriegebiet Neunstadt wird aktuell Teilabschnitt IX mit einer Fläche über 56 Hektar entwickelt. Rund 70 Firmen würden sich bereits für Flächen interessieren, betonte Dambacher. Derzeit umfasst das Industriegebiet rund 200 Betriebe mit etwa 5000 Beschäftigten. Neunstadt habe eine „brutale Entwicklung“ erlebt. Es gebe eine „tolle, heterogene Unternehmenslandschaft“, die sich in Krisenzeiten bewährt und der Stadt hervorragende Ergebnisse in Sachen Gewerbesteuer beschert habe, sagte der OB.

Für neue Mitarbeiter braucht es natürlich auch Wohnraum. Auf dem Konversionsgelände der ehemaligen Reinhardt-Kaserne soll deshalb ein neuer Stadtteil mit 865 Wohneinheiten für rund 2000 Bürger entstehen. Nächstes Jahr wolle man das Gelände kaufen und 2025 mit dem Rückbau des technischen Bereichs beginnen. Ab 2026 nach der mit dem Land vereinbarten Schließung der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) sei der übrige Bereich an der Reihe, erläuterte der OB.

Der Austausch stand im Fokus des Unternehmergesprächs. (Foto: FNT )

Doch die derzeitigen Krisen lassen auch Ellwangen nicht unbeeindruckt. Bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 24 Millionen Euro liege man derzeit zwei Millionen Euro darunter.

Nach Dambachers Ausführungen waren Carsten Wreth und Helmut Haas an der Reihe, um ihre Unternehmen vorzustellen. Inneo und FNT haben übrigens dieselben Wurzeln, gehörten früher zusammen, bis sich FNT 1994 als eigenständiges Unternehmen herauslöste. Auf dem IT-Campus haben beide Firmen nun wieder eine gemeinsame Heimat gefunden und teilen sich hier zum Beispiel Schulungs-, Seminar- und Besprechungsräume.

Die Besucher konnten viele gute Gespräche führen und sich gegenseitig austauschen. (Foto: FNT )

FNT sei Marktführer bei Softwarelösungen für das integrierte Management von IT-, Rechenzentrums- und Telekommunikationsinfrastrukturen. Mehr als 350 Mitarbeiter würden an sieben Standorten weltweit arbeiten. Zudem betreue FNT mehr als 500 Kunden rund um den Globus, darunter fast die Hälfte aller Dax40-Konzerne in Deutschland, erläuterte Carsten Wreth.

Inneo steht für „erfolgreiche Digitalisierung im Mittelstand“ und hat sich dabei auf Produktentwicklung und Fertigung, digitale Realität, Simulation, das „Internet der Dinge“, Informationstechnologie und Prozessoptimierung spezialisiert. „Wir machen Digitalisierung, die rockt“, sagte Helmut Haas. „Wir erklären anderen Technologie, die nicht von uns stammt.“

„Was wir eben gehört haben, war an Spannung nicht zu überbieten. Ich bin beeindruckt“, brachte es Thomas Markus, Vorstandsmitglied von Pro Ellwangen auf den Punkt. Im Anschluss stand wieder der Austausch untereinander im Vordergrund. Die Snacks waren ebenfalls wieder aufgefüllt, sodass der Abend mit zahlreichen guten Gesprächen endete.