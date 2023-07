Nach mehreren Monaten Umbauzeit hat am Dienstag das Restaurant „Kyo — Sushi & Grill“ in der ehemaligen Polizeiwache am Ellwanger Marktplatz eröffnet. Ab sofort gibt es hier Sushi sowie Spezialitäten aus Vietnam, Thailand und Japan. Es habe bisher noch kein richtiges Sushi–Restaurant in Ellwangen gegeben, sagt Geschäftsführer Duc Anh Bui. Deshalb habe man sich für die Stadt als Standort entschieden. Das „Kyo“ hat nämlich noch zwei Schwesterrestaurants in Backnang und Landau.

Wie Bui betont, wolle man von Anfang an nur auf frische Produkte, sowohl beim Fisch als auch beim Gemüse und den Gewürzen, setzen. Um stets hohe Qualität zu gewährleisten, werde das Sushi ausschließlich von zwei ausgebildeten Sushi–Meistern zubereitet. Auch bestimmte Getränke, verschiedene Eisteesorten zum Beispiel, werden im „Kyo“ selbst gemacht. Von Dienstag bis Freitag werden zudem wechselnde Mittagsmenüs angeboten.

Wer bisher mit Sushi noch nicht so viel anfangen konnte, dem empfiehlt der Geschäftsführer die Starterplatten mit verschiedenen Variationen — natürlich auf Wunsch auch ohne Fisch. Auf der Speisekarte finden sich zudem vegetarische und vegane Speisen. Er hoffe, dass das Restaurant von den Ellwangern gut angenommen und das Angebot allen gut schmecken werde, sagt Bui. Sämtliche Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. Für die Zukunft könnte sich Bui einen Lieferdienst vorstellen.

Das „Kyo“ hat dienstags bis sonntags von von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 22.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und die Speisekarte findet man im Internet unter www.kyo–sushi.de und in den sozialen Netzwerken.