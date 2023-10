Neuer Spielplatz in der Alamannenstraße

Für die Kleinkinder in der Alamannenstraße und Umgebung gibt es Anlass zur Freude: Dort hat in der vergangenen Woche der städtische Baubetriebshof einen neuen Spielplatz fertiggestellt. Nach dem Spielplatz bei der Rundsporthalle ist dies bereits die zweite Anlage, bei der von der Planung über die Konzeption bis zur Ausführung alles in der Hand der Stadt liegt.

Auch in der Alamannenstraße war dies wiederum der Fall: Die Bauleitung übernahm Roland Brenner, der als Zimmerer beim städtischen Baubetriebshof arbeitet und als städtischer Spielplatzbeauftragter mit den Erfordernissen eines zeitgemäßen Spielplatzes bestens vertraut ist. Involviert waren auch Franziska Nägelein und Sonja Schurr von der Stadtplanung sowie Hansjörg Illenberger, stellvertretender Leiter des städtischen Baubetriebshof. Bestellt wurden die Spielgeräte bei der Firma Sauerland, welche auch in der Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof die Montage übernommen hat.

Um die neue Spielgeräte auf dem abfallenden Terrain aufstellen zu können, waren auch umfangreiche Erdbauarbeiten notwendig. Diese wurden von der Firma Roth übernommen. Für die Neugestaltung des Platzes waren 150.000 Euro vorgesehen. Nach der bisherigen Abrechnung wird der endgültige Betrag jedoch deutlich geringer ausfallen. Bei der Übergabe an die Öffentlichkeit sprach Bürgermeister Volker Grab seinen Dank an alle Beteiligten aus und lobte den neuen Spielplatz, die nach der Neugestaltung zu einem echten Schmuckstück geworden sei.