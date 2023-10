‐ Dieses Konzert verspricht, das musikalische Ereignis dieses Herbstes zu werden. Im Rahmen der Konzertreihe „Schwäbische.Klassik.Sterne!“ gastiert die Neue Philharmonie Berlin am Freitag, 17. November, in der Ellwanger Stadthalle. Das Orchester mit 50 jungen Profimusikerinnen und -musikern möchte mit Werken so berühmter Namen wie Smetana, Mussorgsky, Wagner und Liszt Klassikliebhaber quer durch die Generationen begeistern und alle, die es werden möchten, mit einer unvergesslichen Sternstunde der Klassik ansprechen. Künstlerischer Leiter des Ensembles ist Andreas Schulz. Er wird das Konzert in Ellwangen dirigieren. Schulz wurde in Alma-Ata (Kasachstan) geboren, ist Absolvent der renommierten Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin und Preisträger internationaler Wettbewerbe. Dem Klavierdiplom schloss sich eine Ausbildung als Dirigent an. Moderiert wird der Abend von Lutz Schumacher, dem Geschäftsführer von Schwäbisch Media mit Sitz in Ravensburg. Auch Stefan Malzew, Leiter des Schwäbisch-Media-Eventteams und selbst Dirigent, ist anwesend.

Beide haben neben Andreas Schulz bereits alternierend Konzerte der Neuen Philharmonie dirigiert. Lutz Schumachers Faible für die Klassik begann mit dem „Erweckungserlebnis“ von Haydns „Paukenschlagsinfonie“ im Schulunterricht. Für Stefan Malzew war es das Klavier seiner Mutter und die Geige seines Vaters. Beide brennen wie Andreas Schulz und das Orchester dafür, gerade jungen Menschen Klassik näherzubringen, eine neue Generation Klassikfans heranzubilden und sie mit zeitlichen wie räumlichen „planvollen Klängen“, wie Malzew es nennt, für klassische Musik zu gewinnen. Keine leichte Aufgabe in einer Zeit immer älterer Konzertbesucher, schnellen musikalischen Ex-und-hopp-Konsums und von Musik „to go.“

„Wir verstehen uns keineswegs als Konkurrenz zu regionalen klassischen Konzerten“, sagt Stefan Malzew im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten.“ „Wir möchten vielmehr, dass alle Veranstalter solcher Konzerte davon profitieren, wenn es gelingt, Menschen Lust auf klassische Musik zu machen, die das bisher noch nicht für sich entdeckt hatten.“ Dreimal im Jahr erarbeitet die 2016 gegründete Neue Philharmonie in der Konzertreihe der Klassiksterne ein neues Programm, das sie seit 2022 auch in Baden-Württemberg vorstellt und das von Schwäbisch Media präsentiert wird. Mit bekannten musikalischen Highlights sollen Gemüt, Herz und Sinne der Menschen für den Klang der Klassik geöffnet werden. Nach Kritikerpapst Joachim Kaiser gelingt das am besten durch Vorbild und Leidenschaft: „Man muss den jungen Leuten zeigen, wie schön die Musik ist. Vor allem muss der Vermittler selbst entflammt sein von der Materie und dafür sorgen, dass der Funke überspringt“, so Kaiser. Dann aber ist Magie im Spiel. Die Neue Philharmonie, Andreas Schulz, Lutz Schumacher und Stefan Malzew sind so entflammt von der „Materie“, dass der Funke garantiert überspringen wird in der Stadthalle. Zumal das Publikum in der Musikstadt Ellwangen musikalische Hochgenüsse mit Perlen der Klassik sehr wohl zu schätzen weiß. Und wenn über einem Konzertereignis ein so ansteckend aufmunterndes und vielversprechendes Ausrufezeichen schwebt, das Programm so anspruchsvoll ist und mit so viel Leidenschaft musiziert wird, wie bei den schwäbischen Klassiksternen, umso mehr. Lassen wir uns verzaubern.

Am Abend des 17. November steht hoch- und spätromantische Programmmusik im Fokus: Bedřich Smetanas berühmte „Moldau“ aus dem Zyklus „Mein Vaterland“, das mitreißende Trompetenkonzert B-Dur des Österreichers Karl Pilss mit Solist Philipp Hutter, Modest Mussorgskys sinfonische Dichtung „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“, Richard Wagners „Tannhäuser“-Ouvertüre und zum krönenden Abschluss Franz Liszts Ungarische Rhapsodie Nr. 2.

Konzert beginnt um 19.30 Uhr