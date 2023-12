Die Feuerwehren Pfahlheim und Röhlingen bekommen zwei neue Löschfahrzeuge LF10 nach DIN 14530/5. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, das Los 1 (Fahrgestell mit Aufbau) an die Firma Magirus in Ulm zu einer Bruttoauftragssumme von 936.649 Euro und das Los 2 (feuerwehrtechnische Beladung) an die Firma Wilhelm Barth in Fellbach zu einer Bruttoauftragssumme von 248.142 Euro zu vergeben. Die Vergabesumme für Los 1 und 2 beträgt insgesamt 1.184.791 Euro. Einer weiteren Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 284.791 Euro wurde zugestimmt.

„Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung“, sagte der Leiter des Liegenschaftsamtes, Wolfgang Baur. Die vorhandenen Löschgruppefahrzeuge wurden 1996 (Röhlingen) und 2001 (Pfahlheim) gebaut. Baur sah die Ersatzbeschaffung auch im Hinblick auf die aktuell geplanten Baumaßnahmen der beiden Feuerwehrgerätehäuser in Pfahlheim und Röhlingen, sodass die Fahrzeuge dort untergebracht werden könnten. Der Zuschussantrag nach Z-Feu sei mit Bewilligungsbescheid vom 7. August 2023 mit je einem Beteiligungsbetrag von 96.000 Euro positiv beschieden worden. Im Haushalt 2023 war eine Verpflichtungsermächtigung von 900.000 Euro eingeplant. Laut Baur betragen die Lieferzeiten von Feuerwehrlöschfahrzeugen derzeit mindestens zwischen 18 und 24 Monaten. Eine Lieferung im Jahr 2024 erscheine deshalb nicht realistisch, sodass die Kosten erst im Jahr 2025 anfallen werden.