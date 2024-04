Neue Helfer-vor-Ort-Gruppe Eggenrot gegründet

Nach intensiven Vorbereitungen hat die inzwischen neunte aktive Helfer-vor-Ort-Gruppe, die der DRK Ortsverein Ellwangen betreibt, ihre Arbeit aufgenommen. Das teilt der DRK-Ortsverband Ellwangen mit. Die „HvO Eggenrot“ ist seit Mitte Februar aktiv und wird von der Aalener Rettungsleitstelle zu allen Einsätzen des Rettungsdienstes im Umkreis von Eggenrot alarmiert. Dazu gehören die Ellwanger Teilorte Eggenrot, Altmannsweiler, Altmannsrot, Engelhardsweiler, Glassägmühle, Griesweiler, Hintersteinbühl, Lindenhäusle, Linderhof und Lindenkeller.

Auf Grund der räumlichen Nähe werden die Helferinnen und Helfer außerdem auch in die Rosenberger Teilorte Hinterbrand, Hohenberg, Hütten, Matzengeheren, Hüttenhof, Dieselhof und Zumholz alarmiert. Voraussetzung für einen Alarm: Der Notfall muss so akut sein, dass Rettungswagen oder sogar Notarzt mit Blaulicht zum Einsatzort entsendet werden.

Aktuell sind neun Helferinnen und Helfer in dieser Gruppe aktiv. Drei wohnen direkt in Eggenrot, die anderen in angrenzenden Ortschaften oder halten sich regelmäßig in diesem Einsatzgebiet auf. Die HvO Eggenrot sucht weitere Freiwillige. Es sind keine medizinischen Vorkenntnisse erforderlich, neue Ehrenamtliche werden vom DRK ausgebildet.

Helfer vor Ort sind ehrenamtliche Kräfte mit einer sanitätsdienstlichen oder notfallmedizinischen Ausbildung. Sie sind Teil der Rettungskette und verkürzen das therapiefreie Intervall, also die Zeit, die vom Eintreten eines Notfalls, bis zum Eintreffen professioneller Erster Hilfe vergeht.