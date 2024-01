Neue Führung bei Eura AG

Die Unternehmensführung der Eura AG stellt sich 2024 neu auf: Gründungsgesellschafter und bisheriger Vorstandsvorsitzender Karl Lingel wechselt laut Pressemitteilung des Unternehmens planmäßig in den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft. Er übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats, der am 12. Januar neu gewählt wurde. Zudem wird Lingel dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen. Neue Vorstandsvorsitzende ist Gründungsgesellschafterin Gabriele Seitz. Zum Jahresende 2023 ging Vorstandsmitglied Harald Eifert in den Ruhestand. Neu in den Vorstand berufen wurde Tobias Kübler.

Karl Lingel - Gründungsgesellschafter und mit der Umwandlung der Rechtsform in eine Aktiengesellschaft deren Vorstandsvorsitzender - leitete bei Eura den Finanzbereich, das Controlling sowie die betriebswirtschaftlichen Dienstleistungsbereiche. Zusätzlich verantwortete er die Baumaßnahmen des Unternehmens und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Beratungsgesellschaft mittlerweile in zwei repräsentativen Firmensitzen im Neunheimer Industriegebiet niedergelassen hat. „Unsere Gäste und Mitarbeitenden freuen sich über die modernen Büros, die ein angenehmes Arbeitsklima möglich machen. Die Räumlichkeiten sind Orte des Austausches und der Innovation“, betont Gabriele Seitz.

Im vergangenen Jahr feierte Lingel seinen 70. Geburtstag. Die Zukunft der Eura AG, die in diesem Jahr mit mittlerweile über 200 Mitarbeitenden ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, wird Karl Lingel in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender laut Mitteilung weiterhin begleiten.

Tobias Kübler ist seit dem 1. Januar 2024 offiziell Mitglied des Vorstands der Eura AG. Kübler, ein langjähriger Mitarbeiter des Unternehmens, hat sich durch sein fachliches Know-how, seine Führungskompetenz und sein großes Engagement im Unternehmen profiliert. Seine Karriere bei Eura AG begann im Jahr 2006 als Unternehmensberater und führte über verschiedene leitende Positionen schließlich zu seiner Rolle im Vorstand.

Die Geschäftsführung des Beratungsunternehmens setzt sich von nun an aus Gabriele Seitz, Manfred Rahe und Tobias Kübler zusammen. Den Vorstandsvorsitz übernimmt Gabriele Seitz. Rahe ist seit eineinhalb Jahren Mitglied des Vorstandes.

Die Hauptversammlung der EurA AG wählte am Freitag, 12. Januar, einen neuen Aufsichtsrat. Neben Karl Lingel wurden Josef Schips, Steuerberater und Rechtsanwalt aus Rosenberg, und Torsten Schmid, Dozent und Unternehmensberater aus München, in das Gremium berufen.