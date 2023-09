Ein betrunkener Angeklagter, der splitterfasernackt durchs Haus torkelt, und ein Opfer, das von seinen Nachbarn drangsaliert und misshandelt wird ‐ es müssen schlimme Szenen gewesen sein, die sich in dem Mehrfamilienhaus abspielten, in dem im vergangenen März ein 50-Jähriger brutal zu Tode gekommen ist.

Dem 35-jährigen Beschuldigten wird vorgeworfen, den offenbar alkoholkranken Nachbarn seiner Freundin so heftig mit einem Kantholz und Fußtritten verletzt zu haben, dass dieser wenig später verstarb. Die Anklage lautet auf Mord. Beim zweiten Prozesstag vor der Ersten Großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht sagte nun die ermittelnde Beamtin aus. Die Kriminalhauptkommissarin zeichnete ein erschreckendes Bild der Zustände in dem Heidenheimer Wohnhaus.

Zu Beginn fragte der Vorsitzende Richter Bernhard Fritsch den Beschuldigten, ob er zur Sache Angaben machen wolle. Der polizeibekannte Rumäne verneinte.

Für mehr Aufklärung hingegen sorgte die Aussage der Kriminalhauptkommissarin. Gegen 4.30 Uhr seien Rettungsdienst und Polizei verständigt worden. Beim Eintreffen der Kräfte sei schnell klar gewesen, dass das Opfer tot sei. Die Leichenstarre habe bereits eingesetzt, erzählte sie. Mehrere Zeugen seien vor Ort gewesen. Einer von ihnen habe berichtet, dass der Angeklagte mit einem Holzstück in der Hand in die Wohnung des 50-Jährigen eingedrungen sei und diesen geschlagen habe.

Nach Angaben der Beamtin ist ein Großteil der Zeugen ebenfalls in dem Heidenheimer Haus wohnhaft. Auch sie hätten häufig mit dem Opfer verkehrt. Weiter hätten sie erzählt, dass das Opfer anfangs noch ansprechbar gewesen sei, und gedacht, es habe sich zum Schlafen auf den Boden gelegt.

Verdächtiger schlief nach der Tat nackt auf dem Sofa

Doch der Mann schlief nicht, er starb. Da der mutmaßliche Täter durch die Zeugenaussagen schnell ausgemacht war, wurde laut der Polizistin die Fahndung ausgerufen. Zudem beantragte die Beamtin, die Wohnung der Freundin des Verdächtigen durchsuchen zu dürfen. Der richterliche Beschluss kam schnell. Der Rumäne habe sich in der Wohnung befunden, berichtete sie weiter. Er habe nackt auf dem Sofa geschlafen. Auch die Lebensgefährtin sei anwesend gewesen. Das Vierkantholz sei ebenfalls sichergestellt worden, ebenso wie die Geldbörse und die Unterhose des 35-Jährigen.

Laut der Kriminalhauptkommissarin wurden daraufhin sämtliche Zeugen sowie weitere Hausbewohner verhört. Auch ein Nachbar, der bereits gegen 0.23 Uhr laute Geräusche und Geschrei aus der Wohnung des Opfers gehört haben will. Polizeibeamte seien eine Stunde später vor Ort gewesen, hätten aber keine Ruhestörung mehr feststellen können und seien wieder abgezogen. Die Geräusche, die der Nachbar gehört habe, seien wahrscheinlich vom Tatgeschehen her gekommen, mutmaßte die Beamtin.

Opfer starb an einem Lungenkollaps

Der festgesetzte Verdächtige hatte nach Aussage der Polizistin über Schmerzen an Händen und Füßen geklagt. Dem behandelnden Arzt habe er als Ursache die Tritte und Schläge, die er gegen das Opfer ausgeführt habe, genannt. Professor Sebastian Kunz, Leiter der Ulmer Rechtsmedizin, habe beim Opfer massive Gewalteinwirkungen festgestellt. Er gehe von massiven Stampftritten auf den Oberkörper des 50-Jährigen aus. Als Todesursache sei ein Pneumothorax (Lungenkollaps) festgestellt worden, so die Beamtin. Zudem hätten Opfer wie auch der mutmaßliche Täter eine erhebliche Blutalkoholkonzentration gehabt.

Es soll übrigens nicht das erste Mal gewesen sein, dass der Beschuldigte Gewalt gegen den 50-Jährigen ausübte. Auch andere Nachbarn, darunter Zeugen des Vorfalls, sollen den Mann drangsaliert und ausgenutzt haben. Da seine Wohnungstür kaputt war, konnte er diese nicht verschließen. So habe jeder zu jeder Zeit einfach eintreten können, berichtete die Kriminalhauptkommissarin. Zwar habe man zusammen Alkohol getrunken, doch die Nachbarn hätten zum Teil die Gelegenheit genutzt, den Mann zu beklauen. Er sei in der Opferrolle gewesen.

Opfer war selbst starker Trinker

Laut seiner Mutter habe der 50-Jährige an einer beginnenden Alkoholdemenz gelitten und daher einen gesetzlichen Betreuer gehabt. Dieser habe in der Vergangenheit bereits Beschlüsse nach dem Gewaltschutzgesetz gegen einige Nachbarn und auch den Angeklagten erwirkt.

Dass der Angeklagte bereits polizeibekannt sei, bestätigte ein weiterer Polizeibeamter aus Heidenheim, der zwar nicht in die Mordermittlungen involviert war, den 35-Jährigen jedoch von vorangegangenen Vorfällen kennt. Bereits im Dezember 2022 sei das Opfer bei ihm vorstellig geworden und habe berichtet, er sei von dem Angeklagten gewürgt und geschlagen worden.

Dieser soll einige Tage zuvor nackt und völlig betrunken an dessen Tür geklopft haben. Er habe ihn reingelassen, der 35-Jährige habe ein Bier getrunken und sei dann eingeschlafen. Als er ihn später geweckt habe, sei der Verdächtige auf ihn losgegangen und habe zudem mehrere Löcher in die Wand geschlagen. Offenbar, um einen Durchbruch in die Wohnung der Freundin zu schaffen, so der Polizeibeamte.

Angeklagter soll Kinder bedroht haben

Darüber hinaus kenne er den Angeklagten aus seinem polizeilichen Alltag. „Wenn Normalbürger bereits im Graben liegen, steht er noch stramm“, spielte der Beamte auf den Alkoholkonsum des 35-Jährigen an. Immer wieder habe dieser Platzverweise erhalten. Einmal habe man Zwang anwenden müssen. Außerdem seien häufig Anrufe eingegangen, weil der Rumäne Kinder auf dem Schulweg bedroht haben soll.

Die mutmaßliche Tötung ist nicht die einzige Tat, die dem Beschuldigten zur Last gelegt wird. In insgesamt elf Fällen soll er andere Menschen beleidigt, geschlagen und misshandelt haben. Der Prozess wird am Dienstag, 17. Oktober, fortgesetzt.