Nach verbaler Entgleisung: Kiesewetter schadet nicht nur sich selbst

Roderich Kiesewetter hat während der Heimattage in Ellwangen einen Securitymitarbeiter beleidigt und soll diesen sogar als KZ-Wächter beschimpft haben. So weit, so unangenehm. Manch einem mag das mediale Echo auf Kiesewetters Ausfall sauer aufstoßen. Das Argument, dass der CDU-Politiker das Fest privat besucht hat, zieht aber nicht, denn für einen direkt gewählten Bundestagsabgeordneten gelten nun einmal andere Regeln als für Nicht-Parlamentarier. Kiesewetter ist eine Person des öffentlichen Lebens, auch dann, wenn er einmal nicht mit Schlips, Kragen und entsprechender Mitarbeiter-Entourage unterwegs ist. Das gehört zum Job. Deshalb ist eine Berichterstattung über seine Entgleisung unumgänglich.

Mitleid muss man mit Kiesewetter indes nicht haben. Ob betrunken oder nicht, der Politiker hat sich an diesem Abend dazu entschieden, einen anderen Menschen zutiefst zu beleidigen. Das Traurige ist allerdings, dass der Vorfall das überdeckt, was der ausgewiesene Verteidigungs– und Auslandsexperte in den vergangenen Monaten seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geleistet hat. Kiesewetter hat sich von Anfang an als kompetenter und fachkundiger Analyst der Krise hervorgetan, gerne und häufig konsultiert von zahlreichen Medienschaffenden. Warum? Weil er Klartext spricht, weil er die Dinge beim Namen nennt, weil er sich traut, eine klare Meinung zum Konflikt zu haben und diese wortstark vertritt.

Und deshalb hat sich Kiesewetter an diesem Abend in Ellwangen nicht nur selbst geschadet. Seine Entgleisung überschattet das, wofür man den CDU–Politiker eigentlich schätzt und wofür er gebraucht wird. Und das ist kein pöbelnder Trunkenbold, sondern jemand, der in unsicheren Zeiten eine Vorbildfunktion erfüllt, der es schafft, die grausigen Ereignisse in der Ukraine einzuordnen. Jemand, der das macht, wofür er von den Menschen gewählt worden ist.

Die Tatsache, dass der Fokus aktuell nicht auf Kiesewetters wichtiger Arbeit liegt, ist dann auch die einzige, mit der man Mitleid haben sollte.