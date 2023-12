Nach Streit: Aalener überfährt Mann mit seinem Auto

Die Rechtsprechung macht keinen Unterschied, ob ein Opfer mit einer Pistole oder einem Fahrzeug bedroht und verletzt wird. Im Landgericht Ellwangen muss sich ein junger Mann aus Aalen wegen versuchten Mordes verantworten, heimtückisch verübt mit seinem BMW.

Der 37-Jährige wurde der Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Richter Bernhard Fritsch aus der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall vorgeführt, wo er seit dem 30. Juni in Untersuchungshaft sitzt. Am ersten Prozesstag wurde nur die Anklage verlesen.

Oberstaatsanwalt Jörg Böhmer legte dem Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last: Am 29. Juni gegen acht Uhr gerieten an den Zapfsäulen der Aral-Tankstelle an der Stuttgarter Straße in Aalen der Angeklagte und der Geschädigte Alexander A. in Streit.

Die Situation eskaliert

Auf die zunächst verbale Auseinandersetzung folgte eine handfeste körperliche. Als sich ein Dritter einmischte, eskalierte die Situation. Aus heiterem Himmel versetzte der dritte Mann dem Angeklagten mehrere Faustschläge ins Gesicht. Das hatte eine blutige Nase und eine Beule an der Stirn zur Folge.

Der dritte im Bunde der Streithähne wurde vom Geschädigten Alexander A. an weiteren Faustschlägen gehindert. Beide verließen das Tankstellengelände zu Fuß in Richtung Innenstadt, während der Angeklagte in den Kassenraum ging.

Wenig später verließ auch er die Tankstelle mit seinem BMW. Als er die beiden Männer auf dem Gehweg erblickte, beschleunigte er sein Fahrzeug - die Rede ist von mindestens 45 Stundenkilometern - und fuhr von hinten auf sie zu, wobei er billigend in Kauf nahm, sie schwer zu verletzen.

Opfer erlitt schwere Verletzungen

Der Geschädigte Alexander A. erlitt Verletzungen am Kopf, einen Riss am Ohr und Schürfwunden am ganzen Körper. Der Angeklagte, der zum Tatzeitpunkt Cannabis konsumiert hatte, flüchtete.

Jetzt muss er sich wegen versuchten Mordes mit einem gefährlichen Werkzeug in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in jeweils zwei Fällen sowie vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Zur Sache schweigt er bisher.

Wer sein Auto als Waffe einsetzt, weist laut Studien in den meisten Fällen gravierende psychische Vorbelastungen auf. Vermutlich wird sich die Erste Schwurgerichtskammer auch damit beschäftigen.

Die Hauptverhandlung wird am 10. Januar fortgesetzt. Es sind weitere Termine angesetzt.