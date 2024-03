Knapp ein Jahr, nachdem Tamás und Edina Bencze die Ellwanger Traditionsgaststätte „Kronprinzen“ übernommen haben, ist das Restaurant mit Hotel nun wieder geschlossen. Wie Annerose Schenk, Tochter der Eigentümerin Anna Schenk, bestätigt, haben es die Pächter nach diversen Anlaufschwierigkeiten nicht geschafft, den Betrieb wieder auf Kurs zu bringen. Laut Schenk ist die Gaststätte aber nur vorübergehend geschlossen. Man sei im Gespräch mit „sehr aussichtsreichen Interessenten“, sagt sie.

Das Ehepaar Bencze ist am 1. April 2023 mit großen Plänen gestartet. Obwohl die gelernten Gastronomen vorher wenig Berührungspunkte mit der schwäbischen Küche hatten, wollten sie dennoch hauptsächlich süddeutsche, gutbürgerliche Speisen anbieten. Dafür absolvierten beide sogar einen entsprechenden Kochkurs. An den Wochenenden sollte es ein Brunchbüfett geben.

Probleme mit dem Essen und dem Personal

Daraus wurde nichts. Wie Tamás Bencze der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ im November 2023 berichtete, kamen kaum Gäste in den „Kronprinzen“. Er gab zu, dass es anfänglich Schwierigkeiten gegeben habe, vor allem beim Küchenpersonal. Doch er versicherte auch, man habe sich nun eingespielt und die Karte durch ungarische Speisen ergänzt. Edina Bencze hatte zu diesem Zeitpunkt schon das Kochen übernommen, da sich das Ehepaar von seinen Mitarbeitern getrennt hatte.

Doch offenbar half es nichts. Seit Kurzem hängt ein Zettel im Schaukasten der Gaststätte, der darauf hinweist, dass der Betrieb vorübergehend geschlossen ist.

Dass die Türen auch wirklich nur kurzzeitig verschlossen bleiben, darauf hofft Annerose Schenk. Für Tamás und Edina Bencze ist allerdings endgültig Schluss im Ellwanger Sebastiansgraben. Dies Woche werde der Betrieb übergeben, erklärt Schenk. Sie sei aber zuversichtlich, dass die Gaststätte bereits zum Osterfest wieder öffnen könne.

Wer den „Kronprinzen“ übernehmen möchte, will Schenk freilich noch nicht verraten. Sie erklärt aber, dass es sich bei den Interessenten um junge Gastronomen handelt, die „frischen Wind“ in die Gaststätte bringen möchten - und zwar mit schwäbischer, gutbürgerlicher Küche.

Unverzichtbar für Vereine und Stammtische

Für Annerose Schenk ist die Gaststätte ein unverzichtbarer Teil der Ellwanger Gastronomie. Stammtische und Vereine sollten schnell wieder einen Ort haben, an dem sie sich treffen könnten, sagt sie. Und schließlich sei in zwei Jahren Landesgartenschau, die zahlreiche Besucher und Übernachtungsgäste in die Stadt bringen werde.

50 Jahre lang wurde der „Kronprinzen“ von Annerose Schenks Eltern betrieben. Etwa 20 Jahre lang bis 2023 waren Agatha und Albert Winkler Pächter des Gasthauses.