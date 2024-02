Die Umbauarbeiten an der Europäischen Ausbildungs- und Transferakademie, kurz Eata, auf dem Gelände der ehemaligen Reinhardt-Kaserne sind weitestgehend abgeschlossen.

Darüber hat Bernd Klein vom Ellwanger Stadtbauamt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats informiert. Am Freitag, 15. März, soll das Projekt, mit dem Fachkräfte aus dem Ausland für ihren Einsatz in Deutschland qualifiziert werden sollen, seiner Bestimmung übergeben werden.

Größtes Hochbauprojekt der vergangenen Jahre

Die Eata, also der Umbau des sogenannten Z-Baus der Kaserne, sei das größte Hochbauprojekt der vergangenen Jahre in Ellwangen gewesen, sagte Bernd Klein. Vor allem aber sei es auch kein einfaches Projekt gewesen.

So hätten Asbestbelastungen zu Unterbrechungen geführt und auch Corona sei nicht spurlos an der Eata vorübergegangenen. Es habe Phasen gegeben, in denen massiv Personal ausgefallen sei.

Der Überfall auf die Ukraine und die daraus resultierende Materialknappheit hätten sich außerdem auf die Bauarbeiten ausgewirkt, so Klein weiter.

Doch habe man sämtliche Probleme gut umschiffen können, auch wenn sich die Krisen auf die Gesamtkosten ausgewirkt hätten. Zu einer Übersteigerung der Kosten sei es aber nicht gekommen.

So hoch sind die Kosten für das Großprojekt

Grundsätzlich sind die Arbeiten, wie Klein weiter berichtete, abgeschlossen. Derzeit kümmere man sich aber noch um Mängelbeseitigung aller Art. Kostentechnisch sei man mit 24,3 Millionen Euro unter den veranschlagten 26,2 Millionen Euro geblieben.

Oberbürgermeister Michael Dambacher dankte Bernd Klein und dessen Chefin Elisabeth Balk sowie dem gesamten Team für ihren Einsatz. Das Projekt sei sehr gut zu Ende gebracht worden.

Träger ist eine gGmbH mit den Gesellschaftern Ostalbkreis und Stadt Ellwangen mit zusammen 51 Prozent sowie dem Kolping-Bildungswerk mit 49 Prozent Beteiligung.

Hauptzweck der Gesellschaft ist neben der Wirtschaftsförderung regionaler Unternehmen durch Erhöhung des Fachkräfteangebots die Reduzierung der Deckungslücke bei Fachkräften und Ausbildungsberufen in der Region.