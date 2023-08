Nach der Entscheidung: Bündnis für die Ellwanger Klinik zieht erstes Fazit

Nach der richtungsweisenden Entscheidung des Kreistags Ende Juli, einen Regionalversorger in der Nähe von Essingen zu errichten und die Kliniken in Ellwangen und Mutlangen als zukünftige Grund– beziehungsweise Basisversorger inklusive einer Basis–Notfallversorgung zu erhalten und in Bopfingen ein ambulantes Gesundheitszentrum einzurichten, hat der Vorsitzende des Bündnisses für eine starke Ellwanger Klinik, Berthold Vaas, ein erstes Fazit gezogen. Laut Vaas hat das Bündnis mit der Entscheidung ein wichtiges Ziel erreicht. Kraft Beschluss des Kreistages bleibe die Sankt Anna–Virngrund–Klinik als Klinik der Grund– und Basisversorgung inklusive einer Basis–Notfallversorgung sowie operativer Möglichkeit erhalten. Für Vaas ist dies Anlass zur Freude und bestätige die Richtigkeit der Aktionen, mit der sich die Raumschaft im östlichen Landkreis zu Wort gemeldet hat. Hierzu zählt Vaas insbesondere die 16.600 Unterschriften, die von den Mitgliedern des Bündnisses, den Kommunen, den vielen Firmen, Einzel–Initiativen und Vereinen gesammelt wurden. Vaas erinnert in seinem Statement aber auch an die Auszeichnung der Chirurgischen Abteilung, die vor kurzem von Zeitschrift „Stern“ veröffentlicht wurde. Das orthopädische Renommee der Sankt Anna–Virngrund Klinik in den Bereichen Endoprothetik und Schulter– und Ellbogenchirurgie wurde dabei Seite an Seite mit so renommierten Kliniken wie der Sana–Klinik in München oder der Asklepios–Klinik in Bad Tölz genannt, ganz abgesehen von der Uniklinik in Ulm und den großen BG–Kliniken im benachbarten Raum. Die Auszeichnung bestärke ihn als Vorsitzenden, die Ziele des Bündnisses weiterhin aufrecht zu erhalten. Zusammen mit den Mitgliedern des Bündnisses will Vaas deshalb in der Übergangsphase die weitere Entwicklung und konkrete Planung der medizinischen Struktur auf der Ostalb wachsam begleiten. Das Bündnis werde aus diesem Grunde weiterhin existieren und sich zu Wort melden. Es bleibe, so Vaas, das erklärte Ziel, die St.-Anna–Virngrund–Klinik als leistungsstarken medizinischen Versorger für die Stadt Ellwangen und ihrer Kommunen im Umkreis nicht nur zu erhalten, sondern weiterzuentwickeln.