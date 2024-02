Nach Cyberangriff: Teile der Varta-Produktion stehen weiterhin still

Vier Tage nach dem Cyberangriff auf die Varta AG in der Nacht zum Montag stehen Teile der Produktion weiterhin still. Das bestätigt Unternehmenssprecher Christian Kucznierz.

Manche Produktionsbereiche arbeiten

Er weist allerdings darauf hin, dass es sich an den betreffenden Standorten in Deutschland, Rumänien und Indonesien um Teile, nicht aber um die gesamte Produktion handelt, die aktuell nicht arbeiten kann. Bereiche, die nicht am Internet hängen, können nach Angaben des Unternehmens weiterhin produzieren.

Deshalb seien derzeit auch einige Mitarbeiter in den Produktionen vor Ort und führen unter anderem Vorbereitungs- und Wartungsarbeiten durch.

Andere wiederum haben zu Hause bleiben müssen. „Das wird unterschiedlich gehandhabt“, berichtet der Unternehmenssprecher. Weite Teile der ebenfalls vom Hackerangriff getroffenen Verwaltung können außerdem aus dem Homeoffice arbeiten.

Neue Erkenntnisse zum Cyberangriff auf den Batteriehersteller gebe es derweil noch nicht zu verkünden.

Verkaufsempfehlung: Aktie bricht erneut ein

Ebenso sei unbekannt, wie lange die betroffenen Teile der Produktion stillstehen. Die von Varta eingerichtete Task-Force aus IT-Spezialisten und Datenforensikern arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Die Nachforschungen dauern an.

Der Markt hat auf die anhaltenden Probleme des Traditionsunternehmens reagiert. Nachdem sich der Aktienkurs am Mittwoch nach einem kurzen Einbruch schnell erholt hatte, sank er im Laufe des Donnerstags um 5,81 Prozent. Der Börsenanalyst Robert-Jan van der Horst sprach laut des Portals „Finanzen.net“ eine Verkaufsempfehlung aus.