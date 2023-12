Nach Bundestagsbeschluss: Jetzt doch schnellere Planung für Neubaugebiete

In vielen Kommunen heißt es: Aufatmen. Im Sommer hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass der Paragraf 13b des Baugesetzbuches nicht mehr angewendet werden darf, da er nach Meinung des Gerichts gegen Europarecht verstößt. Der Paragraf hatte Städten und Gemeinden erlaubt, Bebauungspläne im Außenbereich im vereinfachten Verfahren ohne förmliche Umweltprüfung aufzustellen. Durch den richterlichen Beschluss fürchteten nun viele, diese Umweltprüfung nachholen zu müssen, was die weitere Planung verzögert hätte und mit Mehrkosten verbunden gewesen wäre.

Mit dem neuerlichen Paragrafen 215a will der Deutsche Bundestag nun Rechtsklarheit schaffen. Er regelt, dass die Gemeinden nur eine umweltrechtliche Vorprüfung durchführen müssen. Falls diese Vorprüfung Anhaltspunkte für erhebliche Umweltauswirkungen ergibt, und nur dann, muss eine vollständige Umweltprüfung durchgeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf der Ostalb sind unter anderem Baugebiete in Ellwangen und Bopfingen nach dem vereinfachten Verfahren geplant worden.

Die Einführung des Paragrafen 215a zum 1. Januar 2024 bestätigt die Rechtsauffassung der Stadt Ellwangen, sodass die in Ellwangen nach Paragraf 13b aufgestellten Bebauungspläne nicht betroffen sind, da diese rechtmäßig aufgestellt, beschlossen und bekannt gemacht wurden, teilt das Stadtbauamt auf Anfrage mit.

Somit wird laut Stadtbauamt kein ergänzendes Verfahrens zur Behebung der aufgrund der Anwendung des Paragrafen 13b stattgefundenen Verfahrensfehler benötigt, wenn die Fehler gemäß Paragraf 215 unbeachtlich geworden sind, weil sie nicht binnen Jahresfrist seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind.

Es besteht kein Handlungsbedarf für die nach Paragraf 13b aufstellten Bebauungspläne „Boltersrot IV“ in Neunheim und „Traubfeld“ in Eggenrot, sodass die Bauvorhaben vor Ort weiter vorangetrieben werden können, heißt es abschließend.

Auch auf Bopfingens Baugebiete hat der neue Paragraf nach Bürgermeister Gunter Bühlers Einschätzung wenig Auswirkungen. Positiv sei, dass man angeschobene Verfahren eventuell schneller und einfacher durchziehen könne, was die Bauplätze für die Bauherren günstiger mache, sagt Bühler. So könne man eventuell auf Ausgleichsmaßnahmen verzichten.

Komplett unberührt bleibt das Baugebiet „Im Neufeld“. Hier könne man Paragraf 215a nicht mehr anwenden, da man keine Zeit verlieren wollte und deshalb das Regelverfahren sofort gestartet habe, so der Bürgermeister weiter.