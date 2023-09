Nach Beschwerde: RP stellt keine Fehler bei Gartenschau–Projekten fest

Im vergangenen November hat der Ellwanger Rechtsanwalt Tobias Mayer beim Regierungspräsidium (RP) Stuttgart Beschwerde gegen die Stadt Ellwangen eingereicht. Dabei geht es um Projekte zur Landesgartenschau 2026, unter anderem die Fußwegüberführung Bachgasse sowie das Hotel– und Tagungszentrum. Mayer forderte eine Überprüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde und ein Einschreiten der Kommunalaufsicht, insbesondere, weil er OB Michael Dambacher vorwarf, Zusagen und Absprachen ohne Beteiligung der jeweiligen Ämter und Gremien getätigt zu haben. Jetzt hat das RP geantwortet. Das Ergebnis, das der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ vorliegt, dürfte Anwalt Mayer jedoch nur wenig zusagen.

In einem Punkt hatte Mayer Einwendungen gegen die Aufstellungsbeschlüsse sowie die Beschlüsse über den Entwurf und die Durchführung der frühzeitigen öffentlichen Auslegung der Bebauungspläne und örtlichen Bauvorschriften zur Landesgartenschau, zum Brückenpark und zur Insel erhoben. Mit seiner Kritik wandte sich der Rechtsanwalt aber offenbar an die „falsche Adresse“. Denn wie das RP in seiner Stellungnahme zu Mayers Beschwerdepunkten mitteilt, sind die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen Bestandteil der kommunalen Planungshoheit und haben durch die Gemeinde in eigener Verantwortung zu erfolgen.

Städte und Gemeinden würden eigenverantwortlich darüber entscheiden, ob und wann sie einen Bauleitplan aufstellen und welche Festsetzungen darin getroffen werden. Die Aufstellung von Bebauungsplänen unterliege daher nicht der Fachaufsicht durch das Regierungspräsidium, heißt es weiter. Es sei Aufgabe der Stadt als Planungsträger, sämtliche Anregungen und Interessen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zu würdigen und zu gewichten, auch die von Mayer. Aufgrund dieser grundgesetzlich garantierten Selbstverwaltungsaufgabe könne das RP nicht, wie von Mayer gefordert, in die Bauleitplanung der Gemeinde eingreifen. In allen drei Bebauungsplanverfahren sei bereits die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die frühzeitige Behördenbeteiligung durchgeführt worden, stellt das RP klar. Zudem habe die Stadt mitgeteilt, dass das Bebauungsplanverfahren Insel nicht weiterverfolgt werde.

Auch zu dem Vorwurf der Befangenheit des OBs und einiger Gemeinderäte antwortete das RP dem Anwalt. Etwaige vorab getroffene Absprachen oder Vereinbarungen erfüllten nicht die Voraussetzungen der Befangenheitsvorschriften. Befangenheit werde an das Vorliegen bestimmter persönlicher und sachlicher Tatbestandsmerkmale geknüpft. Es seien jedoch keine Gründe vorgetragen worden, die laut RP erkennen ließen, dass entsprechende Voraussetzungen der Befangenheit erfüllt seien.

Zudem hatte Mayer OB Dambacher vorgeworfen, das geplante Hotel– und Tagungszentrum ohne Beteiligung der Ämter und Gremien in Form eines Erbbaurechtsvertrags an die Firma Isin + Co vergeben zu haben. Eine Zusage zum Erbbaurechtsvertrag für das Hotel– und Tagungszentrum sei erst nach Beschluss im Gemeinderat erfolgt. Auch die Änderungen des Bebauungsplans seien im Gemeinderat beraten worden, teilt das RP. Es bestünden seitens des Regierungspräsidiums keine Bedenken gegen das dargestellte Vorgehen. Ein Einschreiten der Rechtsaufsichtsbehörde komme daher nicht in Betracht.

Auch die Vergabe im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung ist nach Angaben des RPs rechtskonform verlaufen. Bei den Entscheidungen über die Vergabe des Erbbauvertrages für das Hotel– und Tagungszentrum, insbesondere aufgrund der detaillierten Angaben zum Erbbauzins, Größe und zu der Heimfallregelung hätten berechtigte Interessen des Erbbauberechtigten vorgelegen, die eine nichtöffentliche Beratung erforderlich gemacht hätten, heißt es.