Musik und Führungen beim „Sommer in der Stadt“

Die Stadt Ellwangen lädt im September zu mehreren Veranstaltungen ein. Diese finden im Rahmen des Sommerfereinprogramms für Erwachsene „Sommer in der Stadt“ statt.

Am Freitag, 8. September, feiert um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche das Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) das „Festival de Música“. Rhythmisch, feurig, virtuos — bei ihren Sommerkonzerten entführt die JPO das Publikum nach Südamerika. Dirigent ist Uwe Renz. Bizets „Carmen Suite No.1“ steht auf dem Programm, Werke von Komponisten wie Massenet, Saint–Saëns oder Márquez, ehe zum Finale der „Malambo“ — der Tanz der Gauchos — von Alberto Ginastera erklingt. Infos und Karten zu 19 Euro (ermäßigt 12 Euro) gibt es bei der Tourist–Information, Telefon 07961/84303, [email protected], sowie an der Abendkasse.

Das Ellwanger Schlosskonzert mit Mikhail Pochekin (Violine), Kiveli Doerken (Piano) und Simon Tetzlaff (Violoncello) gibt es am Samstag, 9. September, um 19 Uhr im Thronsaal im Schlossmuseum. Auf dem Programm stehen: W. A. Mozart — Divertimento in B–Dur KV254 / A. Dvorak — Klaviertrio op.26 in g–Moll / L. van Beethoven — Klaviertrio op.97 „Erzherzog“. Karten für Schüler und Studenten kosten 5 Euro, 25 Euro für Erwachsene, 20 Euro für Stiftsbundmitglieder, bei der Tourist–Information Ellwangen, Telefon 07961/84303, Mail an [email protected], und an der Abendkasse.

Im Ambiente des kleinen Garten Palais Adelmann in Ellwangen (bei schlechter Witterung in der Weinstube zur Kanne) gibt es am Samstag, 9. September, um 20 Uhr ein Musikquizparty Deluxe. Es besteht die Möglichkeit beim Musikratespiel entspannt mitzumachen oder Musikperlen einfach nur zu genießen und zu betanzen. Wolfgang und Hariolf Kirsch vom Kanne–Team sowie Franz & Rudi von N.A.C. laden dazu ein. Für Speisen und Getränke ist ab 18 Uhr gesorgt. Die Siegerehrung ist mit vielen Preisen bestückt, als Hauptpreis mit einem Gutschein für eine Original–Feuerzangenbowle der Kanne. Tischreservierung wird unter Telefon 07961/2478 erbeten. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro.

Den Tag des offenen Denkmals im Alamannenmuseum gibt es am Sonntag, 10. September, von 13 bis 17 Uhr. Das Motto für den nächsten Denkmaltag heißt „Talent Monument“. Im Alamannenmuseum ist der Eintritt anlässlich der größten Kulturveranstaltung Deutschlands frei. Um 15 Uhr wird eine Sonderführung mit Museumsleiter Andreas Gut angeboten. Sollte die zulässige Teilnehmerzahl überschritten werden, gibt es um 15.45 Uhr eine zweite Führung.

„Klingendes Schlossmuseum mit dem Ellwanger Kammerensemble“ heißt es am Sonntag, 10. September, 17 bis 18 Uhr im Thronsaal im Schlossmuseum. Zum „Tag des offenen Denkmals“ erklingen Instrumente des Ellwanger Geigenbauers Benedict Wagner (1704 — 1794). Unter der Leitung von Ulrich Widdermann führt das „Ellwanger Kammerensemble“ Werke für zwei bis vier Streicher von Mozart, Telemann, Haydn, Schubert, Halvorsen und Joh. Melchior Dreyer auf. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Auch am Sonntag, 10. September, spielt um 19 Uhr im Lesegarten Palais Adelmann das Jazz–Duo Fokus. Das Dresdner Duo mit der Ellwanger Sängerin Anina Batz (Gesang) und Jan Bresan (Piano) sowie als Gast Philipp Adam (Gitarre) präsentieren neben Jazz und Pop auch Soul, Funk, Blues, sowie Improvisationen neue Interpretationen von Titeln unter anderem der Beatles, von Michael Jackson oder Alicia Keys. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Haus statt. Infos und Karten zu 13 Euro (ermäßigt 5 Euro) gibt es bei der Tourist–Information, Mail t[email protected], Telefon 07961/84303, und an der Abendkasse.