Mit Video: Wie Wildmaultaschen in der „Kanne“ hergestellt werden

Der Teig liegt dünn ausgerollt auf der Arbeitsfläche. Wolfgang Kirsch lässt den Löffel ins vorbereite Brät wandern und kleckst die Mischung aus Wildhack, Gewürzen und weiteren Zutaten mehrmals grob darauf, um sie anschließend glatt zu streichen. Am Ende ist die gesamte Teigfläche bedeckt. Dann wird aufgerollt und zerteilt. Hinten am Herd steht bereits Bruder Hariolf Kirsch bereit, um die Spezialität, die es in der Weinstube zur Kanne meist nur während der Ellwanger Wildwochen gibt, ins kochende Wasser plumpsen zu lassen. Bis zu 900 Wildmaultaschen produzieren die Kirschs. Doch sind die gefüllten Teigtaschen längst nicht die einzige Wildspezialität, die vom 13. Oktober bis 5. November in der Traditionsgaststätte auf den Tisch kommt.

Vorbereitung ist alles, dass wissen die Gebrüder Kirsch, die das Gasthaus 2001 von ihren Eltern übernommen haben, ganz genau. Schließlich ist die Weinstube seit dem Start der Wildwochen vor knapp 20 Jahren immer mit dabei. Und deshalb können beide gut abschätzen, wie viele Wildmaultaschen wohl auch dieses Jahr wieder verspeist werden.

Hackfleisch von Reh und Wildschwein, gedünstete Zwiebeln, Spinat, Eier, Weißbrotkrumen, Salz, Pfeffer, Muskat, Knoblauch, Kräuter der Provence und reichlich Thymian, zählt Wolfgang Kirsch, der in der „Kanne“ hauptsächlich für die Küche zuständig ist, die Zutaten auf, die er für seine Wildmaultaschen braucht. „Die werden bei uns als Suppe oder gebraten mit krossem Speck, Champignons und Salat serviert“, verrät er.

Wenn jemand sagt, es hat geschmeckt wie bei Oma, dann freue ich mich“, sagt Wolfgang Kirsch.

„Eine Spezialität für Kenner“, wie Kirsch sie beschreibt, ist in der Weinstube auch der Wildaufbruch, den es ebenfalls während der gesamten drei Wochen geben soll, zumindest wenn der Vorrat reicht. Am stärksten nachgefragt sei aber stets der Wildteller mit Rehrücken-, -schnitzel und -braten, sagt Kirsch. Dazu gibt es Rehkeulenbraten, Wildgulasch, überbackenen Wildscheinrücken mit Kräuterkruste und Wildschweinsauerbraten. Zu allen Gerichten werden Spätzle, Serviettenknödel, Schupfnudeln und Salat gereicht.

Den Gebrüdern Kirsch ist wichtig, dass ihre Weinstube nicht als Nobelgaststätte wahrgenommen wird. „Wir sind gut bürgerlich. Wenn jemand sagt, es hat geschmeckt wie bei Oma, dann freue ich mich“, betont Wolfgang Kirsch.

Das Besondere an den Ellwanger Wildwochen ist für die Gastronomen die Abwechslung, die in den drei Wochen der Aktion auf die Teller kommt. „So gibt es immer mal wieder was Neues. Und die Gäste sind während der Wildwochen wesentlich überregionaler als sonst. Man sieht häufig neue Gesichter, aber auch die Stammkundschaft kommt immer gerne wieder“, erläutert Hariolf Kirsch.

Zum Wild schmeckt dieser Wein

Natürlich gibt es in einer Weinstube auch stets eine passende Weinempfehlung. Diesmal sei es ein Lemberger aus Württemberg. Der sei schön kräftig und werde auch für die Saucen der Wildgerichte verwendet, verrät Wolfgang Kirsch, der bei Freunden und Stammgästen nur auf den Spitznamen „Gönzel“ hört. Sein Bruder wird übrigens „Gonzo“ genannt. Allerdings will beiden aufgefallen sein, dass die Gäste in den vergangenen Jahren wesentlich weniger Wein und andere alkoholische Getränke konsumiert hätten. „Viele fahren, da wird dann eher ein Spezi getrunken. Irgendwie traurig, aber so ist es halt“, sagt „Gönzel“.

Ihr Wildfleisch bekommen die Brüder schon seit Jahren von Jäger Henry Fuchs, dem letzten noch aktiven Mitbegründer der Ellwanger Wildwochen. Denn die teilnehmenden Betriebe sollen ihr Fleisch ausschließlich aus der Region beziehen. Von der Zerlegung bis auf den Teller dauere es dann auch nie lange, sagt Fuchs, dem wichtig ist, die Tiere nicht via Drückjagd, die die Tiere nach Aussage des Jägers unter Stress setzt, zu jagen. Das wirke sich dann auf den Geschmack aus, daher schieße er nur vom Ansitz, erläutert Fuchs.

Die Wildwochen hat Fuchs vor knapp 20 Jahren initiiert, um Wildfleisch und -gerichte wieder populärer zu machen. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in der Oberpfalz, gebe es ähnliche Aktionen schon länger. Mit sechs Kollegen sei man damals gestartet, nur er sei noch übrig geblieben, so Fuchs weiter. Als Jäger komme er zudem viel herum, da nutze er immer die Gelegenheit, um kräftig Werbung für die Wildwochen zu machen. Die Aktion gehöre zu Ellwangen einfach dazu, wie der Kalte Markt und die Heimattage, ergänzt „Gonzo“, der die Weinstube gemeinsam mit seinem Bruder in vierter Generation führt.

Fuchs wird übrigens, wie gewohnt, beim Wochenmarkt am Samstag, 14. Oktober, ab 8 Uhr mit einem Stand vertreten sein und Bratenstücke, Rücken und Rollbraten von Hirsch, Reh und Schwarzwild anbieten. Eine offizielle Eröffnung der Wildwochen mit Jagdhornbläsern werde es diesmal aber nicht geben, so der Jäger.