Eine Filiale des Discounters Action wird sich auf der leerstehenden Teilfläche des ehemaligen Mediamarkts in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße 20 im Gewerbegebiet Neunheim ansiedeln. Entsprechende Beschilderungen sind bereits vor einer Weile montiert worden. Das Unternehmen bestätigt auf Anfrage, dass der 16. März der erste Verkaufstag sein wird.

Bereits im vergangenen Juli hatte Action auf dem firmeneigenen Karriereportal nach Mitarbeitern gesucht. Auch in sozialen Netzwerken wurde mit Jobangeboten geworben. Damals wurde noch eine Eröffnung im September 2023 als möglicher Eröffnungsmonat kommuniziert.

Daraus wurde jedoch nichts. Doch nun ist es soweit und die Neueröffnung im Obergeschoss des Einkaufszentrums, dessen Ankermieter Kaufland ist, rückt in greifbare Nähe.

Der Elektronikgroßhändler Mediamarkt hatte seine Ellwanger Filiale am 1. September 2019 geschlossen. Etwa ein Jahr später hatte die Fitnessstudiokette Topfit einen Teil der leerstehenden Gewerbefläche angemietet. Nun wird Action die zweite Hälfte füllen.

Action ist laut der Firmenhomepage Europas beliebtester Non-Food-Discounter, ein Kaufhaus „mit vielen verschiedenen Alltagsartikeln und überraschenden Produkten zu überraschend niedrigen Preisen“. Seine Wurzeln hat das Unternehmen in den Niederlanden und besitzt nach eigenen Angaben 2300 Filialen in elf Ländern. Das Unternehmen gibt an, insgesamt knapp 80.000 Mitarbeiter in 136 Ländern zu beschäftigen.