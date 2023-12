Mit Kantholz auf Ehefrau losgegangen: Freiheitsstrafe für Rentner

Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ellwangen unter Vorsitz von Bernhard Fritsch am Mittwoch, dem zweiten Verhandlungstag, einen 84-jährigen Mann aus Crailsheim zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Der Rentner hatte am 15. Juni 2023 in der Hofeinfahrt des gemeinsamen Wohnhauses in der Ellwanger Straße in Crailsheim seine um 15 Jahre jüngere, psychisch kranke Ehefrau in Tötungsabsicht durch Schläge mit einem 40 Zentimeter langen, 670 Gramm schweren Vierkantholz auf den Hinterkopf verletzt. Von seinem Opfer ließ der Mann erst ab, als Passanten einschritten. Zur Tatzeit hatte er eine Blutalkoholkonzentration von knapp über einem Promille.

Der in Schneidemühl im heutigen Polen geborene und in einem Waisenhaus in Osnabrück aufgewachsene Rentner mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde zur Verhandlung aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Das Opfer, mit dem er seit 1980 verheiratet ist, ist die zweite Ehefrau des gelernten Flaschners.

Staatsanwalt Georg Ruß nahm in seinem Plädoyer eine verminderte Schuldfähigkeit an und forderte wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Das Kantholz sei geeignet gewesen, einen Schädelbruch zu verursachen, sagte er. Zur Tat sei es aus nichtigem Anlass gekommen, wegen der Gesprächsverweigerung der Ehefrau.

„Die Frau war schon 20-mal in der Psychiatrie“, sagte der Verteidiger, Rechtsanwalt Günter Hofmann aus Crailsheim, in seinem Plädoyer, die ganze Ehe des Angeklagten und seiner Frau sei wie ein Gefängnis gewesen: „Das Ganze war eine äußerst toxische Beziehung.“ Der Angeklagte habe sich oft ins Auto gesetzt und sei weggefahren, um einer Konfrontation mit seiner Ehefrau aus dem Weg zu gehen. Der Anwalt hielt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren für schuldangemessen. Sein Mandant brauche einen Betreuer, der dafür sorgt, dass er ins Heim komme.

Vorsitzender Richter Bernhard Fritsch sagte in der Urteilsbegründung, der Fall sei leicht zu entscheiden gewesen, weil der Angeklagte während und nach der Handlung gesagt habe, was er wollte. „Er musste massiv durch Passanten und die Polizei gehindert werden, den ursprünglichen Plan weiterzuverfolgen“, so Fritsch.

Die Kammer habe deshalb keine Zweifel, dass die Schläge mit Tötungsabsicht ausgeführt wurden. Von einem Blackout könne keine Rede sein. Das Opfer hatte zwei Platzwunden am Kopf und Prellungen davongetragen. Fritsch machte dem Angeklagten Hoffnung, schon in einem Jahr freizukommen: „Die Chancen sind sehr, sehr gut für die Halbstrafenentscheidung.“