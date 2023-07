Mit Büchern Gutes tun

„In jedem Buch liegt ein Schatz“, so lautet das Jahresmotto an der Grundschule St. Georg in Schrezheim. Die Drittklässler veranstalteten, ermöglicht durch viele Bücherspenden, am Schulfest einen Bücherflohmarkt. Mit Hilfe ihrer Lehrerin Kerstin Böhm wurden die Bücher im Vorfeld sortiert und mit Preisen versehen. Nun wurde der Erlös aus dem Flohmarkt, ein toller Schatz von 500 Euro, an die Aktion Segeltaxi gespendet.

Segeltaxi ist eine Benefizaktion zugunsten kranker Kinder und deren Familien. Lothar Schiele dankte den Drittklässlern, ihrer Klassenlehrerin Kerstin Böhm und der Schulleiterin Claudia Wieland für ihre tolle Idee und ermutigte die Kinder, auch künftig viele Bücher zu lesen. Er versicherte den Schülerinnen und Schülern, dass die 500–Euro–Spende direkt traumatisierten Familien zugutekommt. Auch die Bücher, die nicht verkauft wurden, werden sinnvoll weitergegeben. Sie werden an den Kindergarten in Schrezheim und die Arbeiterwohlfahrt gespendet.