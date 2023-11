Ministranten unternehmen Wallfahrt nach Barcelona

Ein Jahr Vorbereitung, 7000 Euro Spenden, vier Länder mit 4000 Kilometer durchfahren und viel erlebt: So könnte man die Barcelona-Fahrt der Seelsorgeeinheit Ellwangen beschreiben.

100 Ministranten und das Begleitungsteam waren mit Pfarrer van Meegen auf Wallfahrt in der spanischen Metropole Barcelona. Um so eine Mammutfahrt durchführen zu können, braucht es eine gute Vorbereitung und viel Power. Mitgeholfen haben die Minis selbst, indem sie durch hervorragende Aktionen über 7000 Euro an Spenden generiert haben. Zudem halfen die Busunternehmen OK.GO mit Franz Kurz und Klaus Hald von Hald-Reisen Rosenberg tatkräftig mit, dass die Fahrt überhaupt möglich war. Durch die großzügige Förderung der Firma RUD Ketten aus Unterkochen wurde auch Kindern und Jugendlichen, die diese Reise finanziell nicht mitmachen hätten können, dieses großartige Erlebnis ermöglicht.

Auf der Hinfahrt war Ars die erste Station. Dort wurde den Kindern und Jugendlichen der Heilige Pfarrer von Ars als Vorbild vorgestellt, der in einer sehr schwierigen Zeit gerade den Armen Unterstützung, Bildung und Partizipation ermöglicht hatte. In Barcelona war der Festgottesdienst in der berühmten Sagrada Familia einer der Höhepunkte. Diese Stadt wurde von den Ellwanger Minis erkundet. Innenstadt, Kathedrale, Rambla, Olympiastadion und die deutsche Gemeinde waren einige der Stationen. Auf der Rückfahrt waren Lyon und Macon die Höhepunkte.