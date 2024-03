Vor der Zweiten Großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht müssen sich seit Anfang März zwei mutmaßliche syrische Drogenhändler verantworten.

Die beiden Männer im Alter von 52 und 31 Jahren sollen in einer Autowerkstatt in Bruck in der Oberpfalz die aufputschende Droge Captagon im großen Stil illegal produziert haben, ein milliardenschweres Geschäft.

300 Kilo Tabletten, 66 Kilo Amphetaminpulver, zweieinhalb Tonnen Streckmittel

Wie ein Ermittler des Referats „Schwere und Organisierte Kriminalität“ des Bundeskriminalamts (BKA) erläuterte, wurden mehr als 300 Kilo des synthetischen Psychopharmakons, 66 Kilo vorgemischtes Amphetaminpulver und zweieinhalb Tonnen Streckmittel wie Magnesium sichergestellt.

In den letzten zehn Jahren hat sich Syrien zum größten Produzenten und Exporteur von Captagon entwickelt. Das Assad-Regime überschwemmt den Nahen Osten damit, um die marode Wirtschaft anzukurbeln.

Hamas-Kämpfer schlucken Captagon, um länger wachzubleiben. BKA-Experte

Der Profit ist garantiert, so der Drogenfahnder: In Saudi-Arabien und den ebenso reichen Golfstaaten werden für eine Tablette bis zu 25 US-Dollar bezahlt, in ärmeren Ländern der Region ist eine Pille für drei bis sieben Dollar zu haben: „Es ist eine sehr beliebte Partydroge“, so der BKA-Experte. „Aber auch Hamas-Kämpfer schlucken Captagon, um länger wachzubleiben.“

So wirkt Captagon

Die Droge unterdrückt Müdigkeit, Ängste und Hunger und führt zu Euphorie. Captagon wurde ab den 1960-er Jahren gegen ADHS verschrieben und 20 Jahre später wegen massiver Nebenwirkungen vom Markt genommen. Heute enthalten die kleinen Pillen in der Regel den Wirkstoff Fenetyllin nicht mehr, sondern unterschiedliche Konzentrationen illegal hergestellter Amphetamine plus Koffein oder andere Zusatzstoffe.

BKA-Verbindungsmann bringt die Ermittler auf die richtige Spur

Wie der Ermittler ausführte, sei man den Angeklagten Mitte Juni 2023 durch den Hinweis eines BKA-Verbindungsmanns in Saudi-Arabien auf die Spur gekommen: Syrer würden in Deutschland zwei Millionen Captagon-Tabletten für den Wüstenstaat produzieren. Weil ein Verdächtiger in Heidenheim wohnte, war die Staatsanwaltschaft Ellwangen zuständig.

Das BKA begann mit der Telefonüberwachung und konnte anhand von Fotos den zweiten Mann identifizieren. Am 24. Juni wurde ein erstes tatrelevantes Telefonat mit dem Vater des jüngeren Angeklagten mitgehört: das Pulver sei zu flüssig, müsse gemahlen, gerührt und getrocknet werden.

Der Beamte erläuterte, dass Amphetaminsulfat flüssig ist und durch Zugabe von Schwefelsäure oder Aceton kristallisiert und dann getrocknet wird.

Bis zum Mittag des 2. Juli 2023 war die Videoüberwachung des Tablettenlabors in Bruck aktiv. Der Zugriff erfolgte in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli.

37.000 Tabletten in einer Stunde

Die Beamten stellten eine sogenannte „Tapeziermaschine“ sicher, mit der in einer Stunde 37.000 Tabletten mit einem Amphetamingehalt von maximal 25,8 Prozent produziert werden konnten, ein „guter Wert“, so der Fahnder.

Amphetaminsulfat, Kunststoffwannen zum Durchmischen, Heizungsradiatoren, Trichter, Hydraulikzylinder für den Transport, Einmalhandschuhe und Fingerabdrücke der Angeklagten wurden ebenso sichergestellt wie Navigationsgeräte, die Fahrten von Heidenheim nach Nordrhein-Westfalen, ins Zwischenlager im niedersächsischen Lüdershausen und in die Niederlande belegen.

Älterer Angeklagter legt Teilgeständnis ab

Der ältere Angeklagte hatte bereits am ersten Verhandlungstag ein Teilgeständnis abgelegt. Um seinen eigenen Captagon-Konsum zu finanzieren, sei er in das illegale Geschäft eingestiegen, habe Streckmittel besorgt und bei der Einrichtung der Werkstatt geholfen. Ihr Mandant, so die Verteidigerin des 31-Jährigen am Donnerstag, werde vorerst keine Erklärung abgeben.

Mit einem Urteil ist am 18. März zu rechnen.