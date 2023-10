Ellwangen

MGV Eigenzell feiert 75-jähriges Bestehen

Ellwangen / Lesedauer: 1 min

Der MGV Eigenzell feiert Jubiläum. (Foto: Verein )

Am kommenden Samstag, 21. Oktober, lädt der MGV unter dem Motto „Komm wir halten die Welt an“ zum Jubiläumskonzert in der Kübelesbuckhalle in Rindelbach ein.

Veröffentlicht: 17.10.2023, 09:50 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG