Menschenverachtende und rechtsextreme Inhalte kursieren immer häufiger in Chatgruppen von Schülerinnen und Schülern. Oft als Witze oder lustige Bilder verpackt, ist viele jungen Menschen oft gar nicht klar, dass sie verfassungsfeindliche Inhalte teilen und sogar darüber lachen. Schulsozialarbeitern in Ellwangen ist dieses Problem schon länger bekannt. Sie betonen, dass keine menschenverachtende Ideologie hinter dem Problem stecke.

Das Wort „Meme“ ist seit Jahren im Sprachgebrauch von Kindern, Jugendlichen und junge Erwachsenen angekommen. Es handelt sich dabei um Bilder oder Videos, die kombiniert mit einem kurzen Text für einen Schmunzler sorgen sollen. Im Internet verbreiten sie sich seit Jahren rasend schnell. Fast jeder dürfte mindestens einmal über ein „Meme“ gelacht haben. Auf Instagram gibt es sogar eine Seite, die auf den Namen „kriminellwangen“ hört und speziell Memes mit Ellwanger Kontext macht und den Humor der jüngeren Generation oft ins Schwarze trifft.

Die Grenze des Geschmacklosen ist schnell überschritten

Memes können lustiger oder sarkastischer Natur sein, aber auch schnell die Grenze des Geschmacklosen überschreiten. Zum Beispiel, wenn sie die NS-Diktatur verharmlosen, den Holocaust vermeintlich „lustig“ leugnen oder durch die Blume gegen Geflüchtete hetzen. Rechtsextreme haben das Potenzial der „Memes“ längst erkannt und streuen diese gezielt in den sozialen Medien aus. Früher oder später landen diese in Kinderhänden, beziehungsweise in deren Chatgruppen. Von Kind zu Kind wandern Bilder mit Hakenkreuzen und schlimmeren Inhalten. Spricht man diese darauf an, fällt schnell die Antwort: „Das ist doch nicht ernst gemeint“ oder „Das ist nur ein Spaß.“

Laut Karsten Dambacher, Sachgebietsleiter Soziales und Sport der Stadt Ellwangen, stellen unangepasste und verbotene Inhalte in Chats oder Memes generell ein Problem dar. Dies sei schon lange bekannt. „Es ist nicht so, dass sich die Problematik in der vergangenen Zeit besonders erhöht hat oder in eine bestimmte Richtung geht. Vielmehr ist das als negativer Dauerbrenner in den Schulalltag eingekehrt“, berichtet er nach Rücksprache mit seinen Kollegen aus der Schulsozialarbeit. Die Sozialarbeiter sowie alle Verantwortlichen im Schulalltag seien sich dieser Thematik bewusst.

So funktioniert Präventionsarbeit in Ellwangen

In Ellwangen findet unter anderem aus diesem Grund bereits seit 2021 das Projekt „BeON - Bewusst online“ statt. Dies ist laut Dambacher ein Kooperationsprojekt des SI-Clubs gemeinsam mit der Stadt Ellwangen. Im Projekt werden Schülerinnen und Schüler durch einen Coach gezielt auf die Gefahren und die rechtlichen Grenzen bei der Verbreitung solcher kritischer Inhalt aufmerksam gemacht.

Weitere Präventionsprojekte seien laufender Bestandteil der Schulsozialarbeit. Auch in den Fort- und Weiterbildungen, welche die Schulsozialarbeiter besuchen, werde gerade dieses Thema häufig behandelt. Kürzlich berichtete auch der SWR zu dieser Thematik. Angelika Vogt von der Jugendstiftung Baden-Württemberg stellte im Bericht klar, dass den Kindern und Jugendlichen meist nicht bewusst sei, was sie teilen und warum es oft eben nicht nur lustig ist.

„Die Einschätzung der Schulsozialarbeiter deckt sich mit der Meinung von Frau Vogt - es steckt keine Ideologie oder ein bestimmtes Weltbild extremer oder extremistischer Natur dahinter“, merkt Kartsen Dambacher an und fährt fort: „Vielmehr ist es das Austesten von Grenzen, der Reiz etwas Verbotenes weiterzugeben oder auch tatsächlich die Unwissenheit über die Tragweite des Inhalts.“