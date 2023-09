Spätestens am Ende des Jahres steht eine existenzielle Entscheidung für Restaurants, Wirtshäuser und Cafés bevor: die Beibehaltung oder Abschaffung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes von sieben Prozent auf Speisen. Dieser ermäßigte Steuersatz gilt nämlich nur noch bis zum 31. Dezember und war dafür gedacht, die enormen Kostensteigerungen der Gastronomen nicht direkt an die Gäste weiterzugeben. Sollten die Mehrwertsteuer auf 19 Prozent angehoben werden, hätte dies „katastrophale Auswirkungen“, sagen viele Gastronomen.

Deshalb schlägt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Alarm und hat eine Petition gegen die Steuererhöhung ins Leben gerufen. Einer der Unterzeichner ist Martin Ebert, Inhaber des Abtsgmünder Cateringunternehmens Ess–Klasse und Betreiber des Personalrestaurants der EnBW ODR in Ellwangen. Er befürchtet, dass sich Normalverdiener bald kein Essen mehr in Gaststätten leisten können.

Viele Gastronomen bereits vor Corona angeschlagen

Über 70.000 Unterzeichner unterstützen bereits die Petition des DEHOGA-Bundesverbands. Die teilnehmenden Gastronomen kämpfen für gastronomische Vielfalt, faire Preise, faire Löhne, Nachhaltigkeit, fairen Wettbewerb und gerechte Steuern. Allein im Ostalbkreis haben sie 218 private und gewerbliche Unterstützer unterzeichnet. Das hat gute Gründe: Viele Gastronomen seien bereits vor Corona angeschlagen gewesen, erklärt Martin Ebert.

Die Pandemie hätte großen Teilen der Branche dann den Rest gegeben. Den ursprünglich als Krisen-Unterstützung gedachten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent zu behalten, ist aus seiner Sicht nur fair: „Handwerker kaufen ihre Waren mit 19 Prozent Mehrwertsteuer ein und verkaufen auch mit 19 Prozent. Wir kaufen Lebensmittel mit sieben Prozent ein und müssen unsere Essen dann mit 19 Prozent versteuern, also zwölf Prozent draufschlagen.“ Mehr als 20 EU–Nationen würden ihre Gastronomen ohnehin mit nur sieben Prozent besteuern.

Hinzu kommen stark gestiegene Kosten im Einkauf und bei der Energie. Allein die Stromkosten in Eberts Betrieb seien kurzerhand von 1800 auf satte 4800 Euro angestiegen. „Das frisst dich auf“, sagt er. Deshalb bleibe im Falle einer Mehrwertsteuererhöhung nur eine Option: „Wir müssen die Preise erhöhen, sonst können wir zu machen.“ Auch die Löhne seiner zehn bis zwölf Angestellten, teilweise in Teilzeit oder auf Mini-Job-Basis, würden steigen.

Vor Corona kamen doppelt so viele Gäste in das Personalrestaurant

Dass die Probleme der Gastronomen kein Gefühl, sondern harte Realität sind, kann der Ess–Klasse Inhaber auch anhand von Zahlen belegen. Vor der Pandemie kamen mittags rund 400 Gäste in die EnBW–Kantine. Mittlerweile sind es an normalen Tagen noch rund die Hälfte, bestätigt sein Kollege Tobias Bolzinger. Zum einen, weil seit der Pandemie viele EnBW-Mitarbeiter des Öfteren im Homeoffice arbeiten, zum anderen auch, weil die Preise von circa sechs auf gute acht Euro pro Essen gestiegen sind. „Auch die Leute von außen fehlen“, betont Ebert. Denn das Personalrestaurant ist bekanntlich für jedermann zugänglich.

Ebert befürchtet, dass sich normal verdienende Menschen bei weiteren Preisanstiegen bald kaum noch einen Restaurantbesuch leisten können oder wollen. Es handle sich dabei keineswegs um „Fine-Dining“, sondern normale Gasthaus–Besuche. Die Auswirkungen auf die Gastronomie der Region sei bereits zu spüren. Immer mehr Restaurants und Kneipen würden dicht machen. Dies belegen auch Zahlen des DEHOGA: die Gastro–Umsätze liegen deutschlandweit immer noch 11,4% unter denen von 2019. Die Anzahl der steuerpflichtigen Unternehmen in der Branche ist ebenfalls gesunken, was einen historischen Verlust von 36.000 Unternehmen in den Corona–Jahren bedeutet.

Konkurrenz zu Supermärkten, Bäckern und Metzgern

In der Beschreibung der Petition betont der Verband außerdem, dass Gastronomen heutzutage in Konkurrenz zu Supermärkten und Discountern stehen. Martin Ebert bestätigt dies und erklärt: „Viele Bäckereien oder Metzger in Supermärkten bieten einen Mittagstisch für sehr günstige Preise an. Für die ist das ein Nebengeschäft.“ Oft lassen sich Kunden ein Mittagessen „To-Go“ einpacken, was dann wiederum mit nur sieben Prozent besteuert wird.

Martin Ebert und seinem Team bleibt nichts anderes, als auf ihr bewährtes Konzept zu setzen und auf die Beibehaltung der niedrigen Mehrwertsteuer zu hoffen. Als zweites Standbein betreibt das Unternehmen Ess-Klasse einen Catering-Service. „Das gibt gewisse Sicherheit, weil wir da die Preise selber machen können“, berichtet er.