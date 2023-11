Mehrere Sonnenbrillen entwendet: Dieb kann mit Mercedes fliehen

Mitarbeiter eines Optikergeschäftes haben am Donnerstagnachmittag einen flüchtenden, mutmaßlichen Ladendieb verfolgt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die eventuell Hinweise geben können.

Der unbekannte Mann hatte gegen 16.50 Uhr mehrere Sonnenbrillen im Wert von etwa 700 Euro in einem Ladengeschäft in der Marienstraße entwendet. Als er das Geschäft verließ, verfolgten Mitarbeiter den mutmaßlichen Dieb zu einem Parkplatz am Marktplatz und anschließend an einem Kreditinstitut vorbei in Richtung Aalener Straße. Hier hatte wohl bereits eine schwarze Mercedes-Benz S-Klasse auf den Dieb gewartet, mit dem er letztendlich in Richtung Bahnhof geflüchtet ist.

Der Mann wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben und war etwa 1,80 Zentimeter groß. Er trug eine Cap, eine schwarze Umhängetasche sowie dunkle Oberbekleidung und eine graue Stoffhose.

Zeugen, welche den Diebstahl oder die Verfolgung des Tatverdächtigen beobachtet haben, sowie Hinweise zu dem Dieb oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.