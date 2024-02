Mehr als 140 neue Schöffen: Das macht das Amt so besonders

Nicht selten werden im deutschen Rechtssystem Urteile nicht nur im Namen des Volkes, sondern aus dem Volk heraus gesprochen. Die Rede ist von Schöffengerichten, deren Ursprünge mehrere hundert Jahre zurück reichen. Seit langer Zeit Vertraut die Rechtsprechung neben den hauptamtlichen Juristen auf ehrenamtliche Laienrichter ohne strafrechtliche Fachkenntnisse. Jüngst wurden über 140 Schöffen, die von 2024 bis 2028 im Amt sind, im großen Schwurgerichtssaal des Landgerichts empfangen und in ihre Tätigkeit eingeführt.

Das Landgericht Ellwangen hat ein großes Einzugsgebiet. Zugehörig sind die Amtsgerichte aus Aalen, Bad Mergentheim, Crailsheim, Ellwangen, Heidenheim, Langenburg, Neresheim und Schwäbisch Gmünd. Entsprechend viele Schöffen braucht es in ganz Ostwürttemberg für die aktuelle Amtsperiode. Der Präsident des Landgerichts, Andreas Holzwarth, begrüßte die Ehrenamtlichen, dankte ihnen ausdrücklich für ihren Dienst und bezeichnete die Bevölkerung am Richtertisch als Erfolgsmodell. „Das deutsche Recht vertraut auf Laien. Strafrechtliche Vorkenntnisse sind keine Voraussetzung. Sie urteilen auf Basis der Lebenserfahrung“, fasste Holzwarth zusammen. Schöffen seien ein Bindeglied zwischen den Richtern und der Gesellschaft und würden zum Vertrauen der Bürger in das System beitragen.

Allerdings tragen Schöffen damit auch eine ungemein große Verantwortung. Immerhin fällen sie gemeinsam mit hauptamtlichen Richtern Urteile und bringen teilweise Leute hinter Gitter. „Vieles, was sie in den nächsten Jahren sehen und hören werden, ist belastend“, gab Holzwarth zu Protokoll und fügte an: „Es ist deshalb ein großartiges Zeichen gesellschaftlichen Engagements.“ Es sei gut und richtig, wenn Leute den Rechtsstaat auf der Straße verteidigen. Noch besser allerdings sei es, sich aktiv darin einzubringen.

Heiko Baumeister, Vorsitzender der 3. Strafkammer am Landgericht, führte die neuen Schöffen im vollgepackten Schwurgerichtssaal in einige wichtige Grundlagen der Gerichtsbarkeit ein. Er erklärte unter anderen das Legalitätsprinzip, den Anklage- und Öffentlichkeitsgrundsatz und das Schweigerecht der Angeklagten. Außerdem zeigte er den Ablauf einer Gerichtsverhandlung sowie die drei Arten einer Strafe (Freiheitsstrafe, Geldstrafe und Fahrverbot) auf. Was für Schöffen allerdings mit am wichtigsten ist, ist der richterliche Unabhängigkeitsgrundsatz, der auch für Laienrichter gilt. Damit ist gemeint, dass Richterinnen und Richter bei ihrer Tätigkeit frei von Weisungen oder sonstigen unzulässigen Einflussnahmen handeln und nur an das Gesetz gebunden sind. In der Praxis bedeutet das: Zwei Schöffen können den hauptberuflichen Richter bei der Urteilsfindung überstimmen. Baumeister fügte an: „Eine Zweidrittel-Mehrheit reicht immer, egal wie groß die Strafklammer ist.“

Neben alledem müssen Schöffen aber auch einige Pflichten erfüllen. Beispielsweise sind sie verpflichtet, an ihnen zugewiesenen Verhandlungen teilzunehmen. Nicht jeder Grund für einen Ausfall werde vom Gericht akzeptiert. „Berufliche und private Gründe müssen in der zeit als Schöffe hinten anstehen“ betonte der Vorsitzende der 3. Strafkammer. Zudem müssen die Ehrenamtlichen unparteiisch und während des Verfahrens verschwiegen sein.

Schon bald werden die Schöffen, die nicht ohnehin schon Verhandlungen im Januar beigesessen haben, in ihr Ehrenamt starten. Die Richterinnen und Richter jedenfalls scheinen sich darauf zu freuen. „Die Justiz ist auf ihre Mitarbeit angewiesen. Wir freuen uns auf ihre Unterstützung“, sagte Andreas Holzwarth.