Mario Walter siegt beim Großen Preis von Killingen

Mario Walter von der RSG (Reitsportgemeinschaft) Ostalb war am Sonntag gemeinsam mit seiner Stute Cora de la Rosa das Maß der Dinge im großen Preis von Killingen.

Die Springprüfung der schweren Klasse S auf zwei–Sterne–Niveau mit Siegerrunde, startete am Nachmittag als Höhepunkt der Horse classics, die seit Donnerstag in Ellwangen–Killingen veranstaltet wurden. Angetreten war ein Starterfeld aus 17 Reiterinnen und Reitern aus ganz Süddeutschland, die sich mit ihren Pferden dem vom international bekannten Parcoursbauteam Jung gebauten anspruchsvollen Kurs stellen wollten.

Sechs Paare konnten den Parcours im ersten Umlauf fehlerfrei absolvieren, darunter der Hausherr Mario Walter und Cora de la Rosa auf Rang zwei, fünf davon hatten die Möglichkeit, in der Siegerrunde noch einmal aufs Ganze zu gehen. Der nun verkürzte Parcours verlangte Pferd und Reitern alles ab, mit einem fulminanten Ritt und vollem Einsatz gelangten Cora de la Rosa und Mario Walter fehlerfrei und uneinholbar schnell ins Ziel (0.00/38.28s). Auf Platz zwei ritt Frank Wieland, ebenfalls von der RSG Ostalb mit seinem Wallach Chaccus (0.00/40.20 Sekunden).

Volker Grab, Bürgermeister der Stadt Ellwangen, hatte zuvor Grußworte der Stadt überbracht. Ein besonderer Besuchermagnet war neben dem Sonntagmittag auch der Samstagabend. Mehrere hundert Besucher hatten es sich an diesem lauen Sommerabend rund um den Außenplatz gemütlich gemacht, um beim Schauabend der Horse classics verschiedene Facetten des Pferdesports genießen zu können. Start war kurz nach 19 Uhr mit dem beliebten Reittriathlon, der in diesem Jahr mit Neuerungen aufwarten konnte.

Dieses Mal hatten die Sponsoren der Horse classics selbst die Möglichkeit, sportlich ins Geschehen einzugreifen. Neben den Reitern, die den kurzen Parcours absolvierten, übernahmen nun die einzelnen Sponsorenteams die Aufgabe des Schießens mit dem Lasergewehr und des Fahrens mit dem Solarmobil. Das Team der Lohse GmbH, mit Kathrin Zappe als Reiterin und Heiko Warnke am Lasergewehr und am Steuer, konnte sich hier mit der schnellsten Zeit (100,38 Sekunden) behaupten. Auch die folgenden Darbietungen der Islandpferde, Paso Finos und Quarterhorses bereicherten den Abend, dessen Moderation Andi Kopp und Richter Dieter Melwitz übernommen hatten. So war es diesen auch eine besondere Freude, die frisch gebackenen Olympiagold– und Bronzegewinner der „Special Olympics“ in Berlin im Juli, Christian Stickel, Alisia Hamciz und Lisa Preiß, mit ihrer Trainerin Dr. Beate Bengelmann in Killingen begrüßen zu können.

Neben Pferdesport kam aber auch die Technik nicht zu kurz, das private Killinger Landmaschinenmuseum präsentierte historische Landmaschinen aus alten Zeiten. Unter Flutlichtbedingungen startete die beliebte Barrierenspringprüfung, zu der sich sechs mutige Reiter eingetragen hatten. Begonnen wurde mit einer Sprunghöhe von 1,50 Meter, am Ende bei 1,80 Meter Sprunghöhe teilten sich Andreas Wittlinger mit Carlo Magno, Rolf Hartmann mit Chaccimo und Alina Herzig mit Decimo den Sieg.