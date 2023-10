Malteser laden Senioren zur Fahrt ins Blaue ein

Der Malteser Hilfsdienst hat Seniorinnen und Senioren mit auf seine traditionelle Fahrt ins Blaue genommen. Ziel war in diesem Jahr die Gemeinde Unterschneidheim, wo die Teilnehmer von Bürgermeister Johannes Joas und Pfarrer Francesco Antonelli empfangen wurden.

Die Reise mit dem Bus begann am Ellwanger Bahnhof, daran anschließend wurden noch Teilnehmer der Sankt-Anna-Pflege und vom Schönbornhaus eingeladen und alle waren gespannt, wo’s hingeht. Das Ziel der Reise war bis zum Schluss geheim gehalten worden und so war das von „Reiseleiter“ und Stadtbeauftragtem Stephan Messner gestellte Rätsel „Wohin geht’s“ gar nicht so einfach. Die Richtung, welche der Bus eingeschlagen hatte ließ viele Nördlingen raten. Bis endlich jemand rief: „Wir fahren nach Schnoida“ und dafür als Belohnung eine Schachtel Pralinen bekam.

Ziel war das barrierefreie Sozialzentrum des Malteser Hilfsdienstes in Unterschneidheim, wo Angelika Fink und Katharina Henninger die Gäste an herbstlich dekorierten Kaffeetafeln erwarteten. Unterschneidheims Bürgermeister Johannes Joas stellte mit vielen Bildern die Gemeinde und auch deren neues Rathaus vor. Maria Kuhn von den Maltesern und gleichzeitig Vorsitzende des Liederkranzes Pfahlheim stimmte das Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit“ an und alle sangen textsicher bis zur letzten Strophe mit. Schwester Ludowika, ein Stammgast bei der Fahrt ins Blaue, hatte auch einen Beitrag dabei und hatte mit ihrem Lied vom Streichholz und der alten Schachtel die Lacher auf ihrer Seite.

Danach ging es mit dem Bus am neuen Rathaus vorbei und man hörte viele „Ahs“ und „Ohs“. Vor der Kirche Sankt Peter und Paul wartete bereits Pfarrer Francesco Antonelli auf die Senioren und lud zu einer Kirchenführung ein. Er ließ die abgeschlossene Renovierung der barocken Deutschordenskirche noch einmal Revue passieren, erklärte die Heiligenfiguren, die die sehr hochwertige Orgel und die Taufkapelle mit dem ältesten Fresko der Kirche. Die Teilnehmer stimmten ganz spontan das Marienlied „Segne Du Maria“ an.

Danach stellten sich die Teilnehmer noch fürs Gruppenbild auf der Kirchentreppe auf und bestiegen voller Freude über das Erlebte wieder den Bus, der pünktlich gegen 18 Uhr wieder in Ellwangen ankam.