Mahnwache und Friedensforum trauern um die Opfer von Terror und Krieg

„Trauer um die Opfer von Terror und Krieg in Israel und Palästina.“ Mit diesem Transparent haben Mitglieder des Aktionsbündnisses Mahnwache und des Ellwanger Friedensforums bei einer Mahnwache am Samstag am Fuchseck für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten demonstriert. Rund zwei Dutzend Friedensfreunde zeigten sich erschüttert von den barbarischen Verbrechen der Hamas-Terroristen und besorgt über die Folgen der Vergeltungsschläge der israelischen Armee in Gaza.

„In Solidarität mit den Opfern von Terror und Krieg in Israel und Palästina sind wir hier zusammengekommen und haben rechts eine Friedensfahne mit dem arabischen Wort salam und links eine Friedensfahne mit dem hebräischen Wort shalom mitgebracht“, sagte Josef Baumann vom Friedensforum Ellwangen und betonte: „Shalom und salam, Frieden machen ist unsere Botschaft an alle Beteiligten auch an diesem Morgen.“ Denn: „Wer sich in einem Konfliktfeld nicht für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt, überlässt das Feld den Extremisten, die dann Hass und Hetze säen können.“ Die Saat sei leider wieder einmal aufgegangen, unterstrich Baumann: „Dass der Palästina-Konflikt ein Pulverfass ist, das jederzeit hochgehen kann, wusste jeder. Zur Entschärfung des Konflikts hat niemand beigetragen. So gesehen ist die jetzige Tragödie das Ergebnis versäumter Friedenspolitik.“

Josef Baumann verurteilte die Mordaktion der Hamas aufs Schärfste und ging mit den Beifallskundgebungen hart ins Gericht: „Das Abschlachten wehrloser jüdischer Menschen als Heldentat zu feiern, finde ich abscheulich.“ Das sinnlose Morden werde den Nahostkonflikt derart verschärfen, so der Pazifist, dass eine Lösung für die Menschen auf beiden Seiten in weite Ferne rückt und weitere unzählige Opfer fordern wird. Baumann übte auch Kritik an der Vergeltungsaktion von Israel. Durch die Abriegelung des Ghettos von Gaza seien die Menschen dort ohne Strom und Wasserversorgung, sie würden bombardiert, Hunderttausende seien auf der Flucht.

„Mir fällt zur ganzen Geschichte nichts mehr ein“, zeigte sich Renate Huober „sprachlos“. Karin Böhme gedachte nicht nur der Opfer in Israel und Palästina, sondern auch der Opfer im Libanon. Carola Moser verurteilte jede Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. Das israelische Militär habe in seinen Bomben und Raketen auf den Gaza-Streifen weißen Phosphor eingesetzt, sagte die Friedensaktivistin mit Blick auf die schlimmen Auswirkungen der Bombardierung. Peter Maile vom Friedensforum trat für die sofortige Beendigung der Gewalt ein und sagte: „Wir trauern mit den Menschen um die vielen Toten und sind solidarisch mit allen Opfern dieses Krieges.“ Er zitierte den pax-christi-Bundesvorsitzenden Gerold König: „Wir appellieren an die palästinensische Bevölkerung, die Gefolgschaft in diesem Waffengang zu verweigern. Die israelische Regierung bitten wir, alles zu tun, um weitere Eskalationsstufen des Krieges und das weitere Töten von Menschen zu vermeiden.“

Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Ellwanger Gemeinderat, Berthold Weiß, forderte „dauerhafte Friedensbemühungen im Nahen Osten“ und warf der westlichen Staatengemeinschaft vor: „Da habt ihr nicht genug gemacht.“ Die große Botschaft an die westliche Welt, vor allem an Europa und Deutschland, sei, zu Friedensbemühungen zu kommen, die die ganze Region in den Blick nehmen. Der Sprecher der Mahnwache, Gerhard Schneider, kritisierte die „Entrechtung“ und den „Landraub“ der israelischen Gesellschaft gegenüber den Palästinensern sowie Waffenlieferungen an Israel. Die Vorgeschichte habe das „mit nichts zu rechtfertigende Geschehen“ erst ermöglicht, so Schneider, der von „Massenmord“ auf beiden Seiten sprach. „Und gleichzeitig die humanitäre Hilfe zu streichen für die Palästinenser“, regte sich Josef Thalheimer auf.