Literweise Apfelsaft für Haus Lindenhof in Ellwangen

Bei angenehmen Wetter sammelten Sportler der Behinderten- und Versehrtensportgemeinschaft (BVSG) Ellwangen und der Teilhabekreis-Stiftung Haus Lindenhof in Ellwangen an zwei Samstagen Äpfel in Neuler-Gaishardt. Dies teilt die BVSG mit. Menschen mit und ohne Behinderung arbeiteten zusammen und hatten bei der Aktion viel Spaß. Maria Schulz (Mutter des Ellwanger Stadtpfarrers Sven van Meegen) aus Gaishardt stellte hierfür ihre Streuobstwiese zum Abernten kostenlos zur Verfügung. Nach kräftigem Schütteln der Bäume rüsteten sich die mehr als 30 fleißige Sammler mit Eimern aus und legten los. 500 Kilogramm Äpfel und Birnen konnten auf Anhänger verladen werden, die vom Stukkateurbetrieb Lang aus Neuler und Heinz Rieker, dem Vorsitzenden der BVSG, kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Zufrieden wurde das gesammelte Obst bei der Mosterei Gerstner in Neuler abgeliefert. Den gutgeschriebenen Saft können die Bewohner von Haus Lindenhof in Ellwangen in nächster Zeit verköstigen. Zum Abschluss wurde bei einem Mittagessen im Gasthaus Hirsch in Neuler die Ernte gefeiert.