Liederkranz Ellenberg spendet 850 Euro

(ij) - Der Liederkranz Ellenberg lud laut Pressemitteilung am Sonntag, 17. Dezember 2023, die Bevölkerung zu einem besinnlichen, vorweihnachtlichen Konzert in die Kirche zur „schmerzhaften Mutter Gottes“ in Ellenberg ein. Initiator und Organisator war Hans Bolsinger der nicht nur der Dirigent des Männerchores ist, sondern auch noch den Kinderchor organisiert.. Mitwirkende waren besagter Kinderchor „Happy Kids“, der Männerchor und eine Instrumentalgruppe bestehend aus Heike Lechner (Querflöte), Tanja Fischer (Klarinette), Werner Rieger (Gitarre) und Hans Bolsinger selbst, der als Keyboarder mitwirkte. Ihnen war es vorbehalten, diesen wirklich schönen Abend zu eröffnen.

Gemeinsam sang man traditionelle Weihnachtslieder unter Begleitung der Band. Pfarrer Jens Kimmerle bedankte sich bei allen Protagonisten und führte aus, dass er sich jedes Mal ganz besonders freuen würde, wenn in seiner Kirche gesungen würde. Nun gingen alle Lichter aus und gemeinsam ertönte das wunderbare Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“. Wirklich ergreifend. In winterlicher, eiskalter Atmosphäre bei Plätzchen, Stollen, Glühwein und Co und bei guten Gesprächen klang dieser wunderschöne Abend, auf dem Kirchenplatz, aus.

Tatsächlich ist es gute Tradition beim Liederkranz den Erlös aus diesem Konzert, einem sozialen Zweck zu kommen zu lassen. Und so wurde die Vorstandschaft des Liederkranzes im Kindergarten Sankt Josef in Ellenberg vorstellig. Hier konnte man der Kindergartenleiterin Sarah Flechsler einen Scheck in Höhe von 850 Euro überreichen.