Lebendige Geschichte in Ellwangen

Im Alamannenmuseum in Ellwangen fanden jetzt die inzwischen zehnten Ellwanger Tage - Lebendige Geschichte statt. Bei dieser Fortbildungsveranstaltung für Geschichtsdarsteller waren laut Pressemitteilung der Initiatoren 18 Teilnehmer aus ganz Deutschland dabei. Sie lernten an zwei Tagen in verschiedenen Vorträgen und Workshops nützliche Details zur Geschichtsdarstellung. Hauptorganisator der Ellwanger Tage ist Jürgen Heinritz, Vorsitzender der Alamanni, der Darstellergruppe, die im Alamannenmuseum Ellwangen beheimatet ist. Gemeinsam mit Museumsleiter Andreas Gut arbeitete er das Programm aus.

Im ersten Workshop, der von Maren Siegmann aus Efringen-Kirchen gehalten wurde, drehte sich alles um Textilfunde in der Archäologie. Siegmann titulierte ihren Beitrag mit „Faser, Fitzel, Rost und Grünspan - Kleidungsreste und Archäologie“. Siegmann zeigte viele Bilder von Textilfunden. Textilien erhalten sich sehr wenig. Allerdings gibt es Funde von ganzen Textilien unter besonderen Bedingungen wie Eis, Trockenheit, Funde in Baumsärgen, Moorfunde oder auch einfach unter Luftabschluss.

Im nächsten Workshop stellte Jürgen Heinritz die Frage, wie man von der Einzeldarstellung zur Gruppenpräsentation kommt. Heinritz erarbeitete mit den Teilnehmern, worauf bei einer Gruppendarstellung zu achten ist. Eine Gruppendarstellung ist schwierig, da die Zeitstellung, die Region, die soziale Stuktur genau zusammenpassen sollten.

Der Titel des letzten Workshop, ebenfalls unter Anleitung von Maren Siegmann, lautete „Vom Perlenhaufen zum Perlenschmuck“. Siegmann zeigte einige Funde von Perlen, Bilder der Lage der Perlen und entsprechende Interpretationen. Sie erklärte unter anderem, dass Perlen, die auf ihrem Loch liegen, bewegt wurden, Perlen, die seitlich liegen, am besten noch in Reihe, liegen so, wie sie ursprünglich waren. Erhalten haben sich vor allem Glasperlen, Edelsteinperlen und Bernsteinperlen. Siegmann ist auch Glasbläserin und hatte viele lose Perlen mitgebracht, die die Teilnehmer in einem kleinen praktischen Teil selbst auffädeln konnten.

Zum Ende der Veranstaltung gab Heinritz einen kleinen Ausblick auf das Alamannenforum im Oktober, an dem an verschiedenen Stationen im Museum der Alltag der damaligen Zeit erlebbar gemacht wird. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren begeistert von der Fortbildung und nahmen viel Neues mit nach Hause.