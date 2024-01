Am Donnerstagmorgen gegen 10.25 Uhr kam es in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in der Georg-Elser-Straße zu einem Vorfall, bei welchem ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer leicht verletzt wurde.

Im Rahmen einer Zimmerkontrolle kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 21-jährigen Bewohner und dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Im Rahmen dieses Streites wurde der Mitarbeiter durch den 21-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Polizei nimmt den Bewohner vorläufig fest

Der 21-Jährige, der ebenfalls leicht verletzt wurde, konnte vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Ellwangen verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wieder auf freien Fuß gesetzt.