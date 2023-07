„Lazy sunday evening“ am Kressbachsee

Mit einem gechillten Konzert soll anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Ostalbkreis“ der Ellwanger Kressbachsee als einer der beliebtesten Badeseen der Region in den Mittelpunkt gerückt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. In ungezwungener Atmosphäre wird, natürlich direkt am Wasser, die Band „Hackberry“ aufspielen. Dreistimmiges Singen und gezielte Ansprache von Bauch, Beinen und Herz — das bieten Florian Neukamm (Gitarre und Gesang), Markus Braun (Kontrabass und Gesang) und Steffen Köble (Schlagwerk und Gesang). Sich selbst erlauben zu tun, was man liebt, das ist Kunst. Davon sind sie laut Presseinformation überzeugt. Somit ist das Tor geöffnet für ausgefuxte Arrangements von Klassikern und ungehörten Songs. Das Konzert ist eintrittsfrei und wer sich nicht vom Angebot des Kiosks verwöhnen lassen möchte, kann gerne Picknickkörbe und Sitzdecken mitbringen. Beginn ist um 18 Uhr; bei schlechter Witterung wird das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Aktuelle Infos unter www.ellwangen.de.