Unverständnis, Frust, Wut, aber auch Sorgen um finanzielle Engpässe - mit diesen Gefühlen wollen viele Landwirte rund um Ellwangen und im Virngrund kommende Woche gegen die geplante Erhöhung der Mineralölsteuer für Agrardiesel sowie gegen die Erhebung von Kfz-Steuern für landwirtschaftliche Fahrzeuge auf die Straße gehen.

Ab dem 8. Januar hatte der Deutsche Bauernverband zu einer Aktionswoche aufgerufen, in der unter anderem Bundesstraßen und Autobahnen blockiert werden sollen, in Ellwangen findet außerdem am Mittwoch anlässlich des Auftritts von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir bei der Bauernkundgebung eine Demonstration statt.

Zu dieser Aktionswoche hatte der Deutsche Bauernverband auf seiner Webseite aufgerufen. (Foto: Deutscher Bauernverband )

Die Landwirtspaare Krauß und Abele sind verärgert über die Sparpläne der Ampel

An den Protesten beteiligen wollen sich auch die Landwirtspaare Judith und Malte Krauß sowie Katja und Anton Abele. Die beiden Familien bewirtschaften in Tannhausen den Hinterbauerhof. Judith Krauß und Katja Abele haben den Hof vor mehr als zehn Jahren von ihren Eltern übernommen.

Der Betrieb umfasst verschiedene landwirtschaftliche Bereiche wie eine Jungsauen-Aufzucht, Ackerbau, Biogasherstellung, der Betrieb eines Fernwärmenetzes, die Direktvermarktung von Eiern und Fleisch, die Ausbildung junger Landwirte, sowie ein Lohnunternehmen.

Eine Erhöhung der Mineralölsteuer für Agrardiesel und die Einführung einer Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge würde die beiden Familien auf allen Ebenen mehr oder minder hart treffen.

Mehrkosten lassen sich in der Viehzucht kaum umlegen

„Ich werde diese Mehrkosten in meinem Produkt nicht umlegen können. Wir müssten das dann irgendwie gesamtbetrieblich schlucken“, sagt Judith Krauß in Bezug auf die Auswirkungen für die Jungsauen-Aufzucht„Unseren Mitarbeitern können wir ja schlecht deswegen die Löhne kürzen“, so die Landwirtin.

Konkret bedeute das: auf die eigenen Löhne für ein- bis anderthalb Monate zu verzichten, um die höheren Kosten aufzufangen und Fahrzeuge, die nur saisonal im Einsatz sind, zeitweise abzumelden. „Was anderes bleibt uns kaum übrig, unseren Mitarbeitern können wir ja schlecht deswegen die Löhne kürzen“, so die Landwirtin.

Die Erhöhungen der Mineralölsteuer und die Kfz-Steuer auf die Viehzucht umzulegen, sei ebenfalls nicht möglich. Denn wie Judith Krauß erläutert, müssen sich die Landwirte dabei nach den Preisen richten, die der Schlachthof ihnen vorgibt - und diese werden wiederum vom Weltmarkt bestimmt.

Das ist Wettbewerbsverzerrung. Judith Krauß, Landwirtin aus Tannhausen

Insofern befürchtet Judith Krauß, dass die Erhöhung deutliche Nachteile für die deutschen Landwirte - und sich der Viehhandel weiter ins günstigere Ausland verlagert, wo die Landwirte keine Kfz-Steuer bezahlen müssen. „Das ist Wettbewerbsverzerrung“, bringt Krauß ihre Meinung auf den Punkt. „Ich sehe das als Frontalangriff“, sagt auch ihr Mann Malte Krauß dazu.

Ohne schwere Maschinen geht es nicht

Auch die Einführung der Kfz-Steuer halten die Landwirte nicht gerechtfertigt. Mit 15 bis 20 Maschinen käme der Hinterbauerhof auf zusätzlich Kosten von 8000 bis 10.000 Euro pro Jahr. Dass so viele und vor allem schwere Maschinen benötigt werden, sei nach Angaben von Judith Krauß und Anton Abele auch durch das steigende Arbeitsaufkommen und den extremeren Wetterlagen bedingt, mit dem die Landwirte sich seit Jahren konfrontiert sehen. „Auf einen Landwirt kommen heutzutage im Schnitt 139 Menschen, die ernährt werden müssen. Früher waren es noch 17.

Schneller Ernten, mehr Menschen zu ernähren, extremeres Wetter

Und da es immer weniger Landwirte gibt, müssen diese allein mehr Fläche bewirtschaften und brauchen daher auch leistungsstärkere Fahrzeuge“, erklärt Abele. „Außerdem müssen wir der immer extremeren Wetterlagen die Ernte immer schneller einfahren und schlagkräftiger aussäen können - auch dafür braucht es größere Maschinen“, ergänzt Krauß die Ausführungen ihres Schwagers.

Rund 140 Hektar bewirtschaften die Hinterbauern. Bei einer Energiesteuer von 21 Cents, die die Landwirte nun pro Liter Agrardiesel zahlen müssten, ergäben sich für die Tannhäuser Landwirte jährliche Zusatzkosten von rund 6000 Euro, einberechnet ist darin noch nicht die geplante Erhöhung der CO2-Steuer um weitere fünf Cents pro Liter Diesel.

Energieproduktion würde durch Kfz-Steuer fünf Prozent teurer werden

Auch für den Betrieb der Biogasanlage benötige Abele schwere Schlepper, die steuerlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Gewicht fallen - denn die Höhe der Kfz-Steuer wird unter anderem entsprechend dem zulässigen Gesamtgewicht eines Fahrzeuges bemessen.

Die Energieproduktion für Biogas und Fernwärme würde sich damit um rund fünf Prozent verteuern. „Wir haben rund 15 Lieferanten für die Biomasse, zum Teil kleine Nebenerwerbsbetriebe, hier werden die neuen Posten besonders einschlagen. Und die Gefahr, dass eben diese kleinen Betriebe aufgeben, ist sehr groß.“

„Es reicht jetzt einfach, genug ist genug.“ Katja Abele, Landwirtin aus Tannhausen

Dass die Erhöhung der Mineralölsteuer für Agrardiesel sowie die Einführung der Kfz-Steuern für landwirtschaftliche Maschinen für solche Proteste sorgt, liegt aus Sicht der beiden Tannhäuser Paare daran, dass im Gegensatz zu früheren Auflagen nun ausnahmslos alle Landwirte betroffen sind. „Das bringt das Fass nun zum Überlaufen“, sagt Katja Abele. „Es reicht jetzt einfach, genug ist genug.“

Hinweis: Mittlerweile hat die Bundesregierung die Einführung von Kfz-Steuern für Landwirte abgeblasen. Die Subventionen beim Agrardiesel sollen jedoch noch immer gestrichen werden. Mehr dazu erfahren Sie hier.