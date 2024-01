Seit mehr als drei Stunden ist der Unterschneidheimer Landwirt Patrick - seinen Nachnamen möchte er nicht in der Zeitung lesen - bereits auf den Straßen zwischen seinem Heimatort Unterwilflingen und Ellwangen unterwegs. Auf einer kurzen Mitfahrt auf seinem Traktor durch Ellwangen erzählt er von seinem Morgen: „Wir haben uns erstmal zu zehnt bei uns im Ort getroffen, dann sind wir weitergefahren, haben die nächsten 40 getroffen und sind so nach Ellwangen gekommen. “

Wie viele Landwirte aus der Region sich an den Protesten beteiligen, weiß er nicht. „Aber sicher sehr viele. Alleine in unserer Kolonne waren es ja schon 60 Traktoren“, so der Unterschneidheimer.

Dass die Landwirte auf die Straße gehen, um unter anderem gegen die Streichungen der Agrardiesel-Subventionen zu demonstrieren, hält er für absolut gerechtfertigt: „Ich finde das eine Schweinerei, was die Politik hier veranstaltet. Dass Milliarden ins Ausland gehen, dem eigenen Volk aber nicht geholfen wird und die Bauern im Stich gelassen werden. Ich finde, das war höchste Zeit zu protestieren, weil die Politik mit uns macht, was sie will. Denn den Agrardiesel stückweise zu streichen, ist auch nur wie ein Kredit, der langsam immer kleiner wird.“

Der Plan für die nächsten Stunden sei es nach Angaben des Unterschneidheimer Landwirts, vorerst weiter im Korso die Stadt zu blockieren, sich dann zu einer kurzen Pause zu treffen, um dann das weitere Vorgehen zu besprechen.