Im Rechtsstreit um den Bau des vermutlich größten Rinderstalls Baden-Württembergs plant das Landratsamt Ostalbkreis gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart Berufung einzulegen. Das Gericht hatte Anfang November entschieden, die Genehmigung des Stalls sei vorerst rechtswidrig und nicht vollziehbar.

Gegen das Bauvorhaben Widerspruch eingelegt hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) dafür zunächst beim Regierungspräsidium Stuttgart, nach Ablehnung ihres Anliegens hatte die Naturschutzorganisation Klage gegen das Land Baden-Württemberg eingereicht und war daraufhin vor das Verwaltungsgericht Stuttgart gezogen. Geplant war, mit der Erweiterung eines Stalls auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebes bei Ellwangen die Zahl der Rinderplätze von 772 auf 1313 zu erhöhen sowie statt 116 Kälber künftig 171 halten zu können.

Genehmigung ist nicht aufgehoben, sondern noch nicht wirksam

Was das Urteil des Stuttgarter Gerichts für das weitere Vorgehen in dieser Bausache bedeutet, hat die Erste Landesbeamtin Gabriele Seefried in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz und Kreisentwicklung erläutert. Denn mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtes sei die Änderungsgenehmigung zur Erweiterung des bestehenden Stalls nicht aufgehoben, sondern vorerst nur „schwebend unwirksam“, bis ein ergänzendes Verfahren durchgeführt werde.

In diesen Punkten gibt das Gericht dem Landratsamt recht:

Der BUND hatte mit dem Urteil eigentlich eine komplette Aufhebung der Genehmigung erwirken wollen, mit dem Vorwurf, das Landratsamt habe den Rinderstall ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung genehmigt.

Das Gericht entschied sich allerdings gegen diese Forderung und gab der Kreisbehörde recht, dass ein ordentliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung in diesem Fall nicht notwendig ist und war. „Das Urteil bestätigt damit ausdrücklich in allen anderen Punkten, dass das Handeln des Landratsamts in Ordnung war“, betonte Seefried resümierend in ihrer Rede vor dem Ausschuss.

Eine etwaige Belastung des Grundwassers wird zum Knackpunkt des Streits

Streitpunkt bleibt aber, ob das Landratsamt versäumt habe, die Auswirkungen des Bauvorhabens auf eine etwaige Belastung des Grundwassers hin zu prüfen. Nahe dem Stall befinde sich eine Grundwassermessstelle, an der seit vielen Jahren der EU-weit geltende Nitratgrenzwert immer wieder überschritten worden sei, wie der BUND in einer Pressemitteilung darlegte und auch vor Gericht als Argument gegen den Bau des Stalls anführte.

Das Gericht äußerte sich dazu in seiner Urteilsverkündung: „Es lässt sich nicht hinreichend erkennen, dass das Landratsamt in seiner Vorprüfung Auswirkungen auf den Grundwasserkörper durch die erhöhten Ammoniak- und Stickstoffeinträge über den Luftpfad in die nähere Umgebung überhaupt in den Blick genommen hat.“

Nach unserem aktuellen Stand gibt es aber keine wissenschaftliche Grundlage für so eine Prüfung. Erste Landesbeamtin Gabriele Seefried

Die Kreisbehörde sieht sich dagegen nicht in der Pflicht, eine solche Prüfung anordnen zu müssen. „Nach unserem aktuellen Stand gibt es aber keine wissenschaftliche Grundlage für so eine Prüfung“, so die Erste Landesbeamtin. „Selbst die Rechtsverordnungen zum Schutz vor Nitrat im Grundwasser enthalten keine Bestimmungen zu atmosphärischen Einträgen, sondern lediglich Regelungen zu Einträgen durch Düngung.“

Düngeordnung und Baurecht sind zwei paar Schuhe

Denn wie viel Gramm Düngemittel pro Quadratmeter ausgebracht werden dürfe, sei in der Düngeverordnung geregelt. Falle bei einem größeren Hof mehr an, müsse dieser eben auf anderen Flächen ausgebracht werden - die Menge des anfallenden Düngers dürfe damit nicht ausschlaggebend sein, ob ein Bauvorhaben genehmigungsfähig ist oder nicht. Die Erweiterung beziehungsweise die Größe einer Milchviehhaltung habe somit aus Sicht des Landratsamtes keine Auswirkung auf die Stickstoffdüngung der Flächen im Bereich der Grundwassermessstelle.

Im Moment prüfen wir den Antrag auf Zulassung der Berufung, da aus unserer Sicht das Gericht eine Prüfung verlangt, die nach Stand der Technik gar nicht möglich ist. Gabriele Seefried

Eine solche Vorprüfung, die ermitteln soll, welche Auswirkungen über die Luft verbreiteter Ammoniak und Stickstoff auf das Grundwasser im Umfeld des Stalls hat, könne das Landratsamt weder leisten, noch sei es aus eigener Sicht dazu verpflichtet. „Im Moment prüfen wir den Antrag auf Zulassung der Berufung, da aus unserer Sicht das Gericht eine Prüfung verlangt, die nach Stand der Technik gar nicht möglich ist“, so Seefried.

BUND verbucht Genehmigungsstopp als ersten Erfolg

Der BUND hatte den Genehmigungsstopp seinerseits als ersten Erfolg verbucht, wie der BUND-Regionalvorsitzende Werner Gottstein bereits im November in einer Pressemitteilung deutlich machte: „Nach dem Ende des 1000-Kühe-Stalls in Ostrach haben wir erneut einen Erfolg gegen Massentierställe in Baden-Württemberg errungen. Wir setzen uns für einen nachhaltigen, an die Natur und das Flächenangebot angepassten Umbau der Tierhaltung ein.“

Auch die Naturschutzorganisation erwägt eine Berufung

Auf nochmalige Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ erklärte Gottstein, dass auch der BUND aktuell prüfe, inwiefern eine Berufung seinerseits Aussicht auf Erfolg verspricht, um eine Genehmigung letzten Endes komplett abzuwenden. Würde eine Berufung zugelassen, wird der Fall vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim verhandelt. Die Berufungsfrist läuft am 17. Dezember ab.