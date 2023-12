Die Landkreisverwaltung des Ostalbkreises hat im Rechtsstreit um ein Rinderstall im Raum Ellwangen Berufung eingelegt. Vorausgegangen war dem ein Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart, bei dem das Gericht die Genehmigung der Erweiterung eines Stalls vorerst als rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt hatte.

Die Kapazität des Anlage soll von 772 auf 1313 Rinderplätze erhöht werden sowie statt 116 Kälber künftig 171 halten zu können. Er wäre damit der größte Stall in Baden-Württemberg.

Gegen das Bauvorhaben hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) eingelegt, weil aus seiner Sicht das Landratsamt den Rinderstall ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung genehmigt habe.

Darum gibt es aus Sicht des Gerichts trotzdem Nachholbedarf

Das Verwaltungsgericht Stuttgart räumte der Kreisbehörde daraufhin zwar ein, dass ein ordentliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung in diesem Fall nicht notwendig sei, allerdings hätten etwaige Auswirkungen des Bauvorhabens auf eine Belastung des Grundwassers - insbesondere durch Ammoniak- und Stickstoff - geprüft werden müssen.

Der BUND hatte in seiner Klage darauf hingewiesen, dass sich nahe dem Stall eine Grundwassermessstelle befinde, an der seit vielen Jahren der EU-weit geltende Nitratgrenzwert immer wieder überschritten worden seien.

Nach unserem aktuellen Stand gibt es aber keine wissenschaftliche Grundlage für so eine Prüfung. Erste Landesbeamtin Gabriele Seefried

Das Bauvorhaben dürfe somit erst dann fortgesetzt werden, wenn ein ergänzendes Verfahren zum Schutz des Grundwassers vorliege - für die Kreisbehörde eine Auflage, die auf dem derzeitigen Stand der Technik so nicht umsetzbar sei. „Nach unserem aktuellen Stand gibt es aber keine wissenschaftliche Grundlage für so eine Prüfung“, hatte die Erste Landesbeamtin Gabriele Seefried dazu in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz und Kreisentwicklung gesagt. „Selbst die Rechtsverordnungen zum Schutz vor Nitrat im Grundwasser enthalten keine Bestimmungen zu atmosphärischen Einträgen, sondern lediglich Regelungen zu Einträgen durch Düngung.“

So begründet die Verwaltung ihren Berufungsantrag

Ihre Entscheidung, Berufung vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einzulegen, begründete die Behörde mit den Worten: „Die Landkreisverwaltung ist der Auffassung, dass es keine wissenschaftliche Grundlage und keine Bewertungsgrundlagen für die Luftdisposition von Nitrat ins Grundwasser gibt.“